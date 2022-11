ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“|Mai-Agate Väljataga: igaüks on armastust väärt

Eesti rahva poolt kõrgelt hinnatud ja palavalt armastatud teadjanaise Mai-Agate Väljataga juures on viimase kolmekümne aasta jooksul abisaamas käinud rohkem kui kümme tuhat inimest. Kuuleme, mis allikast ammutab see erakordselt vaimuerk daam ta oma tarkuse ja väe ning milline on tema selle elu ülesanne.