Kuidas tuua mehes välja julgust, mehelikkust ja tundelisust?

Kui tahad, et mees sind vahel lihtsalt jõuliselt võtaks – ütle talle, et see tõmbab sind käima! Tahad, et mõnel järgmisel korral mees sinuga megaõrn oleks – ütle talle. Tahad, et mees sulle enda tundeid rohkem avaldaks – ütle, et sind täidab iga kord sooja õrnusega see, kui ta seda teeb.