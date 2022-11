Tavaliselt on ta küllaltki hea psühholoog ja tema mõju alt on raske väljuda. Abjuuserite hulgas on rohkem mehi kui naisi. Kust nad tulevad? Lapsepõlvest. Väikestele tüdrukutele öeldakse tihti, et sa oled armas väike printsess. Aga mida öeldakse poistele? Eriti mitte midagi. Seetõttu võib täiskasvanueas tekkida vajadus nuruda teiste tähelepanu. Kui aga tüdrukut on kasvatatud nagu poissi, st et ta oleks iseseisev ja tugev, siis võivad ka neist formeeruda abjuuserid.

Praegu on palju lahutusi ning tulevasi mehi kasvatavad emad või vanaemad, kes arvavad, et poissi peab kasvatama rangemalt, et temast tuleks mees, kes ei oleks oma isa sarnane. Emad on ranged ja domineerivad, poega kiidetakse ja väärtustatakse vähe. Aga laps vajab seda! Kui liiga rangelt ja külmalt kasvatatud poiss kasvab suureks, hakkab ta tegema kõike, et pälvida tähelepanu.

Kuidas mõista, kas su ellu on tulnud mõistlik inimene või abjuuser?

Esialgu ongi seda raske mõista, sest suhtlemine abjuuseriga on väga meeldiv. Ta on väga hoolitsev, tahab osaleda sinu elus, aitab, võib olla helde, kinkida lilli ja luua su ümber muinasjutu. Sinus võib küll tekkida alateadlik tunne, et midagi selles loos on valesti, kuid armumine peidab need moondused. Kui oskad analüüsida ja jälgida, siis avastad, et meeldiva suhtlemise taga peitub kontroll sinu olemise ja tegevuse üle. Tema juttudest võib läbi joosta fraas „Ma tahan, et sa oleksid parem“, soov sind allutada. Ta võib mõelda, et sa ise pole võimeline otsuseid vastu võtma ja vajad nõuandeid ning loomulikult saab vaid tema neid sulle anda.