Alkeemia lugemisnurk | Anna endale aega, et kriisiprotsessiga toime tulla

Selleni on meid toonud ühiskonnas valitsevaks saanud hirm tõelise valu tundmise ees, mis muudaks turvalisena tundunud elu kõhedaks ja ebamugavaks. Mõtlemata seejuures, mida me tegelikult kaotame päris kogemuse ehedat mõju eirates.

Küllalt sageli kuulen seisukohta, et kriisiolukord tuleb ruttu seljataha jätta ja eluga edasi liikuda. Mulle tundub, et see on ülemäära levinud arvamus. Ka paljud kriisiõpikud ja kriise käsitlevad kirjutised keskenduvad kriisile kui millelegi, mis tuleb ootamatult ja möödub sama ruttu, kui saabus. Just selline mulje võib neist õpetustest jääda. Keskendutakse enamasti mingile ootamatule sündmusele ja sellest tingitud šokifaasile. Peatähelepanu on vahetul reageerimisel ja esmaste nähtavate probleemsete tagajärgede võimalikult efektiivsel lahendamisel.

On loodud mudeleid, mis aitavad kriisiprotsessi kaardistada, et siis kiiresti ja fokuseeritult tekkinud keerukused seljatada. Nii jääb sageli paljudele mulje, et kriise on võimalik kiiresti läbida ja endine elurütm taastub lühikese aja jooksul. Mõistagi ei ole nimetatud mudelid valed või üleliigsed ning kriisi algust silmas pidades on neil juhistel kindlasti kaalukas roll täita. Ühte sellist ka siin raamatus tutvustan. Küll aga ei lühenda nende mudelite järgi toimimine kriisiprotsessi loomulikku pikkust.

Tegelikult kulgeme läbi tõelise kriisiprotsessi üsna pikalt. Kui oleme oma elus kedagi või midagi olulist kaotanud, siis ei saa me naasta endise elurütmi juurde veel niipea. Päris kaotused võtavad oma aja. Kui meie maailm hakkab aasta pärast tõsisemat kaotust ja elumuutust pisutki endise elu mekki pakkuma, siis on meil hästi läinud.