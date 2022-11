Novembrikuu toob põnevaid astroloogilisi mõjutusi ja energiaid

Tea, et need viivad meid alati sinna, kus me oma suurimaks kasvuks olema peame, isegi kui see ei nii ei pruugi tunduda. Usalda ja usu, et kõik, mis avaldub, on vaid sinu kõrgeimaks hüvanguks. Kõige raskemad ja keerulisemad kohad on kõige suuremad kasvatajad.

Novembrikuine varjutus töötab ka sünergias mais toimunud varjutusega . Võid mõelda, mis maikuus sinu elus toimus – mis õppetunde läbisid, millised teemad või mustrid olid õhus. See ei tähenda, et samad sündmused tingimata korduksid, kuid võid märgata, et sarnased õppimiskohad tulevad taas esile .

Kuuvarjutus on novembrikuu põhisündmus , mis toimub 8. novembril kell 13:02. Verekuuvarjutus toimub, kui on täielik täiskuuvarjutus – varjutuse täielikkus põhjustab kuu punaka varjundi, sellest ka nimi verekuu või punase kuu varjutus või ehk inglise keeles tuntud kui Blood Moon eclipse.

1. Rääkige oma sisemise lapsega ja andke talle teada, et olete siin, et kuulata. Kirjutage see välja või ole lihtsalt kaastundlik ja kuula, mida see osa sinust praegu vajab.

Selle intensiivse ja transformatiivse energia all on ka täiesti normaalne tunda end häirituna, tasakaalust väljas või tavapärasest pisut ärrituvamana. Ära ole selles suhtes karm – võta aega iseendale, puhasta oma energiat, maanda end looduses ja puhka palju soovid.

Kuuvarjutus tähistab ka lõppu ja võib sulgeda mõned uksed mõnes osas meie elus. Kuigi seda ust võib alguses olla raske sulgeda, võib lõpuks see viia meid kõrgemale, kui oskasime alguses arvata.

Varjutus võib tuua üles ka raha ja suhetega seotud teemad – need kaks võivad olla ka omavahel läbi põimunud! Sügavamal tasandil võib see aidata ületada mõningaid takistusi, mis on seotud väärikuse tundega, või võib see tuua esile väärilisusega seotud probleemid, mis tuleks lahendada.

Kui sul peaks tekkima kuuvarjutuse ajal mõni keeruline olukord, võta hetk, keskendu ja mõtle, kus ebaväärikuse tunne võib blokeerida või probleeme tekitada.

Vaata, kuidas oma elus saad väljendada oma väärtust ning teha selgeks, mida nii-öelda „väärt“ olemine sinu jaoks tähendab (sest tõde on see, et sa oled kõike väärt, mida südamest soovid), ja seejärel liigu edasi selle tundega.

16. november – Veenus liigub Amburisse

Veenus on viimased paar nädalat rännanud Päikese kõrval Skorpionis, sisendades oma energiat sügavale meie olemusse. Sel ajal, kui Veenus rändas läbi Skorpioni, aitas ta meil süveneda ja avastada, mida me oma elus tõeliselt väärtustame ja igatseme. Meil võis tekkida sügavam arusaam sellest, kuidas armastus meie jaoks väljendub ja kuidas me vajame, et armastus meie jaoks ilmutaks.

Veenus Amburis on Veenuse kui Armastuse planeedi jaoks palju kergem sodiaak. See aitab meil taas tuua ellu rohkem kergust ja rõõmu, keskenduda oma (sõprus)suhetele ja luua äratada ellu sotsiaalne elu.

19. november – Retrograadne Mars Neptuuniga ruudus