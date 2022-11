Lugeja arvamuslugu: Huntide kohta levitatakse valeinfot

Uuringud näitavad, et jaht pigem tekitab nuhtlusisendeid. Loodusdirektiiv ütleb ka, et isegi kui liik teeb kahjustusi, peab enne küttima asumist täielikult kindlaks tehtud, et liigi seisund ei muutu ebasoodsaks või halvemaks. Jaht pole mingi meede kariloomade kahjustuste ärahoidmiseks. Praegune praktika võrdub olukorraga, et pole hunti, siis pole probleemi. Kui kariloomi ei kaitsta siis probleem ei kao ära. Lastakse maha, aga mõne aja pärast tulevad uued hundid. Jällegi lastakse need ka maha. Naiivne on väita, et hundid on liiga julged. Inimene on tänapäeval igal pool. Pole huntidel kohta, kus nad saaksid ilma inimtegevuseta olla. Jaht tekitab nuhtlusisendeid ja katkiseid hundiperesid. Täna on hundikutsikad 7-kuused ja riigi jaoks juba nuhtlused. Eesti kütitud huntide keskmine eluiga on 1,9 aastat. Hundid võivad elada kuni 14 aastaseks. Ehk me kütime peamiselt neid lapshunte, kes pole oma musta nina otsa peal veel isegi lumehelvest tundnud.