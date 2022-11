Algas Marsi retrograadne liikumine, mis nõuab ettevaatlikkust nii sõnades kui tegudes

On sissepoole pöördumise, endasse vaatamise, sisemaailma korrastamise aeg. Tuleb tempot aeglustada ja jõudu kokku hoida. Kui sa ise seda ei tee, seab ümbritsev maailm sind korrale, justkui pidurit vajutades, su teele takistusi seades. Sel perioodil on Marsi energia kasutamine välismaailmas takistatud. Pole hea alustada uusi projekte, vältida tuleb igasugust tormakust ja läbimõtlematut tegutsemist, riskimine on nüüd lubamatu! Enne tegutsemist tuleb üheksa korda mõelda, hoida tempo rahulik ning minna kindla peale välja.

On keeruline aeg, sest Marss on julge pealehakkamise ja tegutsemise planeet. Nii võib paljusid inimesi vallata suur kärsitus ja tung tegevusse tormata, piltlikult öeldes kindlusi tormijooksuga vallutada. See aga võib lõppeda valusasti peaga vastu seina jooksmisega! Mõtlematult tegutsedes on tavapärasest suurem võimalus kaotusi kanda, liigse riskimisega kaasneb suur traumaoht.

Et Marss liigub suhtlemise ja infovahetuse märgis Kaksikutes, tuleb enne oma mõtete välja paiskamist pidurit tõmmata, üheksa korda mõelda ja diplomaatiliselt sõnu seada! Saladuste välja lobisemine ja mõtlematud kommentaarid võivad suure jama kaasa tuua. Ka enne sotsiaalmeedias kommenteerimist peab mõtlema, kas üldse on vaja öelda, ja kui tõesti on, siis mida ja kuidas öelda. Igasugusest lahmimisest, solvamisest, mõnitamisest hoidub tark inimene alati, ent nüüd võib sedasorti sõnakasutus iseäranis palju probleeme kaasa tuua. Sõnal on suur jõud – mõtle enne, kui ta lendu lased!!!

Samuti ole ettevaatlik infot vastu võttes - ära lase endale ajupesu teha! Paljugi, mida räägitakse või kirjutatakse - kõike ei saa uskuda. Ole valiv, ära lase endaga manipuleerida.

Kaksikud on ka liikumise ja liikluse märk – seega hoidu sportides kiirustamast ning pea liikluskeerises erilise täpsusega reeglitest kinni. Hooletus ja hoolimatus nii enda kui kaaslaste ja kaasliiklejate suhtes on praegu eriti ohtlik!