Mai-Agate Väljataga: Kõik inimesed, keda eluteel kohtame, on omamoodi õpetajad ja juhendajad

Kõik inimesed, keda eluteel kohtame, on omamoodi õpetajad ja juhendajad. Luule Viilma kohta võin isegi öelda, et ta oli mu parim semu. Meie arusaamad maailmast klappisid suurepäraselt ja me rändasime mööda Eestimaa paiku, vestlesime inimestega ja pidasime loenguid. Kolmandaks kambajõmmiks oli Sirje-nimeline naine, kunstnik ja tugeva inimkeha tunnetamisoskusega. Lisaks oli veel Sirje Gabriel. Tema käis Moskvas ja tõi sealt inimkeha energiate tasakaalustamise aparaadi, mida kasutati kosmonautikas. Aparaadi kasutaja Sirje Gabriel ja Luule Viilma surid sarnaselt. Mõlemal lakkas veri järsku hüübimast ja nad jooksid lihtsalt verest tühjaks – Sirjel oli emakaoperatsioon ja Luule sai vigastada autoavariis. Pole mõtet ohkida, et miks nii vara jne. Universumil on omad plaanid ja inimene ei saa seda muuta, vaid ainult vastu võtta. Need kolm naist on mind tugevalt puudutanud ja ma olen neile tänulik. Tegelikult on asjad nii, et meid puudutavad kõik ja meie puudutame kõiki. Ja olgu puudutus positiivne või negatiivne, tema eesmärk on alati arendada sinu hinge.