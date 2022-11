Veganaktivistid rõõmustavad: huvi vegantoidu vastu aina kasvab

Täna, 1. novembril algas taas paljude veganite lemmikkuu, sest november on ju vegankuu. Siinkohal on paslik ka rõõmustada selle üle, et Eesti suurima vegangrupiga Facebookis Jah, see on vegan on juba liitunud üle 30 000 vegantoiduhuvilise. Gruppi on teretulnud kõik, kes tunnevad vegantoidu vastu huvi, sest grupis jagatakse toidupilte, retsepte, tootesoovitusi, muljeid vegantoidust söögikohtades ja nippe vegankokkamisteks.