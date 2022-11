Oled oodatud Oksana Borodjanskaja telesillaga konstellatsioonipäevale sel pühapäeval

Kui olin just asunud õppima Rahvusvahelisse Süsteemse Psühholoogia Instituuti Peterburis (Международный Институт Системной Психологии), tegi Oksana Borodjanskaja mulle töö, mis on enim mu hilisemat elu mõjutanud. Kõnealune töö oli mulle oluline ka konstellatsioonide seisukohast seetõttu, et ma pole sugugi kindel, kas ilma selle tööta oleks ma suutnud õpinguid instituudis jätkata - kahtlen, kas mul oleks jagunud selleks ressurssi.

Moodul, mille käigus kõnealune töö tehti, oli sissejuhatav ja seetõttu Oksana ka analüüsis konstellatsiooni pärast selle toimumist. Mulle tegi enim muret minu tollal 19-aastase tütre käitumine ja seisund. Juba gümnaasiumi ajaks läks ta õppima kodust eemale. Ma adusin temaga kohtudes tema pinget ja rasket koormat, mida ta ilmselgelt kandis. Kogu tema käitumine polnud seletatav vaid hilise puberteediga.

Kui Oksana küsis selle mooduli ühes osas, kes sooviks, et talle tehtaks konstellatsioon, tõstsin käe - soovijaid oli veel, aga Oksana leidis pärast kõikide soovijate küsimuste ärakuulamist, et minu küsimus on kõige aktuaalsem ehk siis see kõnetas kõige enam Välja. Istudes klienditoolil rääkisin Oksanale, et mulle teeb muret just see, et näen tütres ennast tema vanusena. See minu eluperiood oli eriti raske ja ma adusin, et mu tütar kordab oma käitumises minu mustreid.

Kuna teadsin, kui raske mul vastaval perioodil oli, oli mul oma tütrest väga kahju ja ma ei tahtnuks kuidagi, et tema peaks samu kannatusi läbi elama, mille olen läbi elanud mina. Kuna tütart ei olnud kohal, uuris Oksana esmalt tema asendajalt, kas tütar on nõus, et talle see töö, konstellatsioon tehakse. Selgus, et ta on nõus.