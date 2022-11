ALKEEMIA TAROSKOOP NOVEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Armastus . Pead pisut muutma vaatenurka oma armuelule. Kui seni oled lasknud end minevikus toimunud sündmustest mõjutada, siis nüüd on aeg see lõpetada. Tule tänasesse päeva ja praegusesse hetke. Vaata, mis su armuelus toimub ja kuhu oled liikumas. Mõtle tulevikule ja sellele, mida saaksid täna ära teha, et liikuda oma unistuste suhte poole. Las minevik jääb seljataha, aeg on liikuda edasi.

Tervis . Nüüd pead tegelema eelkõige oma mõtte- ja käitumismustrite hindamisega. Mõtle järele, kas see, kuidas enda eest hoolitsed, sobib sulle või vajad tegelikult midagi muud. Jäigalt mõne kindla režiimi järgimine võib tuua küll esialgu positiivseid tulemusi, kuid kui see viib meelerahu, peaksid ehk asju veidi lõdvemalt võtma.

Küllus . Tööd on su elus hetkel palju ning mõtted sellest kanduvad ka töövälisesse aega. Ühelt poolt on hea, et üritad olla parim ning kõigega ideaalselt toime tulla, aga teiselt poolt peaksid õppima ka lõõgastuma ja usaldama elu nii palju, et tunneksid end vabalt ja rahulikult ka siis, kui kõike pidevalt ei kontrolli.

Armastus . Tunned, et vajad oma armuelus muutusi. Praegune olukord ei rahulda sinu soove ega vajadusi. Kuna midagi ei muutu üleöö, vajad kannatlikkust ja valmisolekut ka selleks, et iseenda tunnetega tööd teha. See ei saa olema lihtne aeg, ent selleks, et mustrist välja murda, peadki olema valmis ka raskustele vastu seisma.

Tervis . Oled täis energiat ja teotahet. Siinkohal peaksid ainult meeles pidama, et mida iganes sa teed, ole kohal. Kui oled mõtetega mujal ja hajameelne, siis võib juhtuda, et survestad oma keha või meelt liigselt. Tunneta oma piire ja jälgi, mida su keha räägib. Nii märkad, kui midagi ei sobi ja toob loodetud hea asemel hoopis vastupidise tulemuse.

Armastus . Südameasjadega seonduvalt peaksid käituma väga tasakaalukalt. Praegu on võimalikud äkilised muutused ja ebakõlad, mis võivad kaasa tuua üsna ootamatuid tagajärgi. Mis iganes võib ette tulla, katsu säilitada võimalikult rahulik meel, et asjade üle korralikult järele mõelda, enne kui mõne tähtsa otsuse langetad.

Armastus . Ees ootab muutus, mis saabub tasapisi, kuid millel on sinu südameasjade edasise käekäigu osas suur mõju. Kui oled vallaline, siis toob see muutus endaga uue austaja. Kui oled suhtes, pead nüüd tegema oma südames olulise otsuse. Just sellest valikust oleneb, kuidas sinu suhe edasi areneb.

Sõnn (21. aprill – 21. mai)

Armastus. Alanud kuu toob väga positiivseid arenguid. Kui oled vallaline, siis jõuab su ellu inimene, kellest oled unistanud. Kui oled suhtes, siis märkad, et ühtäkki oled partneriga täiesti ühel lainel. Teie omavaheline lähedus ja mõistmine suurenevad, tulevikuplaanid ühtivad ning lähedusevajadus on sama suur. Võta endale teadlikult aega, et rohkem armastust nautida.

Küllus. Saabuvad muutused toovad kaasa vajaduse olla avatud ning õppida juurde uusi oskusi. Ära klammerdu tuttava ja turvalise külge, vaid võta praegust perioodi kui võimalust enda arendamiseks. Õppeprotsess ei ole alati küll lihtne, kuid kui see mööda saab, tunned tänulikkust sulle osaks saanud võimaluste üle.

Tervis. Sul tuleb õppida aega maha võtma. Kipud pidevalt muretsema ka teiste pärast. See aga tekitab ärevustunnet, mis pikas plaanis hakkab halvasti mõjuma füüsilisele tervisele. Õpi elu veidi vabamalt võtma.

Kaksikud (22. mai – 21. juuni)

Armastus. Aeg on tegeleda oma naiselikkuse või meestel mehelikkuse teemadega. Selleks et armuelu saaks õide puhkeda, pead ise olema kontaktis oma tõelise minaga. Õpi ennast paremini tundma, et teada saada, mida sa naudid ja mis on sinu jaoks oluline või vastupidi, mida sa kindlasti oma ellu ei soovi. Juba see teadmine on esimene samm selles suunas, et muuta oma armuelu ausamaks ja siiramaks.

Küllus. Tööalaselt ei ole see kuu just lihtne, õhus on pingeid ja stressi. Pead olema valmis iseenda eest seisma, et sinu töötingimusi ei halvendataks ega sulle liigset koormust peale ei pandaks. Pead julgema enda eest seista. See võib küll kaasa tuua õhkkonna teravnemist, kuid tulevikku silmas pidades on see vaid su enda huvides.