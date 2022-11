Kutsuge hinged sooja: täna algas hingedekuu

Hingedele tuleku puhul hoitakse kodus rahu, hingedele pakutakse süüa ja sauna ning nende heameeleks mõistatatakse mõistatusi.

Mõne aasta eest Tartumaal Võnnu kihelkonnas pühapaiku uurides kõneles kohalik tädike järgmist. Kui ta oli laps (1930. aastate lõpp - 1940. a algus), siis tema vanaema oli ikka pidanud hingedeaega. Katnud toas laua, läks ta õue ning hõikas heleda häälega: „Uu-uu, uu-uu, kodakondsed, tulge sööma!“ Ja nii mitu korda. Veidi aja pärast läks ta tuppa ning sulges ukse. Käis ümber söögilaua ning meenutas surnud lähedastega seotud lugusid ja seiku. Tänaseks on jutustaja juba ise hingena kodus käimas.

Me pole oma hingedega üksi. Üsna samal viisil on hingedeaega mõistnud Ameerika looderanniku indiaanlased. Üle tuhandete kilomeetrite ning kümnete tuhandete aastate jagame sama tarkust. Usk inimese hinge ja hingedeaega on ilmselt meie maal elanud sama kaua kui inimene.

Kuidas kõnelda hingedest ajal, mis väärtustab peamiselt elu ainelist ja hingetut poolt? Kuulakem, mida kõnelevad esiemad ja -isad meie oma keeles.

Iidvanas kuldnaise laulus on hing üks neid olulisi asju, mida on vaja, et muuta kuld elavaks. Hingeta pole elu. Seda lugu on laulnud naised põlvest põlve Maavallas, hõimurahvaste juures ja kaugemalgi.

Vanemas maakeeles tähendab hing inimest. Oma emakeeles saame öelda, et klassis on 24 hinge ehk õpilast, riigikogus on 101 hinge ehk saadikut, Eestis elab üle miljoni hinge ehk inimese. Enda ja teiste hingelise olemuse meenutamine ja tunnistamine aitab jääda inimeseks.