Täna on kõikide pühakute öö: ennusta tulevikku ja vaata, kuidas sul armastuses õnne on

Halloweeni ehk All Hallows' Evening'u näol (kõikide pühakute õhtu) on tegemist 2500 aastat vana keldi rituaaliga. Algupäraselt pidutseti suve lõpetuseks surnute jumala Samhain'i auks. Usuti, et Samhain muudab nad vaimuks, kummituseks, haldjaks või nõiaks. Kui Hingedepäev on rohkem vaikuse ja rahu aeg, siis halloween on tänapäeval pigem kärarikas pidustus.