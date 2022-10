Vibratsiooniline transformatsioon: lase minna oma kurbusel, vihal, valul, väärtusetusetundel

Sa koged oma elus korduvaid negatiivseid mustreid, sest sa pole tegelenud nende lahendamata aspektidega endas. Sul on jälle töö, mis ei vii kuskile, jälle türannist tööandja. Sa lahutad ja abiellud uuesti ning leiad, et oled täpselt samas olukorras. Sa saad suurema summa raha, aga see libiseb sõrmede vahelt – jälle.

Keegi võib muuta sind vihaseks või kurvaks, kui sul juba on olemas viha ja kurbuse vibratsioonid. Kui sul on kellegagi vastuseis, siis on sinus endas miski, millele sa vastu seisad. Kui su „nupule vajutatakse“, siis sellepärast, et need nupud on sinus olemas.

Meie hulgast lahkunud õnnistatud Wayne Dyer on öelnud: „Kui pigistad apelsini, siis tuleb alati välja apelsinimahla. Välja tuleb see, mis on sees.“ See tähendab, et kui sul on oma vibratsioonisüsteemis tihedamaid energiaid nagu kibestumus, viha või frustratsioon, siis ilmnevad maises reaalsuses vastavad olukorrad – võib-olla kriitika, reetmine, viivitamine –, et lasta nendel energiatel pinnale tulla, neid tunda ja neist lahti lasta.

Alles siis, kui pöördud energia poole, mis vastutab nende mõtete ja uskumuste eest, suudad sa efektiivselt transformatsiooni luua. Sellepärast ma räägingi, et energianihkele järgneb alati muutus tegelikkuses. Sinu elu peegeldab täpselt sinu üldist vibratsioonisagedust. Et kogeda autentset transformatsiooni, tuleb leida uus olemisviis ja suhtumine maailma, seesama, mis on su hinges.

Kui oled proovinud muutust esile kutsuda, püüdes oma meelt kontrollida, siis lõpuks oled vaid väsinud ja frustreeritud, ja sama juhtub teistelgi. Muutuse tekitamine ainult mentaalsete tehnikate abil on võimatu. See on nagu lahtise haava pindmine ravi, kui infektsioon on sügaval.

Ja sa ärkad üles kell kolm hommikul, sind valdab ängistus, sa oled higist läbimärg ja sul on õhupuudus. Kui sageli oled sa püüdnud puhta tahtejõuga oma tormlevaid muremõtteid aeglustada? Sul on närvid läbi ja kõhus keerab. Su mõtteis kerib üks halb stsenaarium teise järel. Su adrenaliin on laes. Aga mida rohkem sa käsid endal mitte muretseda, mitte muretseda, mitte muretseda, seda ärevamaks sa muutud.

Üks Tegeliku Mina unustamise sümptomeid on ahvimeel. Teine on sinu väärtusetusetunne. Seejärel enda väär samastamine oma mõtete, emotsioonide ja kehaga. Seejärel eraldatusetunne. Siis puudus. Selle põhjuseks on lahendamata, tihe vibratsioonienergia, mis sinus on. See eraldab sind valgusest ja on põhjuseks sellele, et sa oled unustanud oma kõige suurema ja olulisema osa endast.

Mis on inimese kannatuse allikas? Ühenduse puudumine Tegeliku Minaga, ühenduse puudumine Jumalikuga. Nagu seda on nii kaunilt väljendanud püha Franciscus Assisist: „Me kõik leiname oma olemuse kogemust, mida me tundsime ja millest me nüüd ilma oleme. Valgus on ravim, kõik muu on platseebo.“ Vibratsiooniline transformatsioon annab ühenduse valgusega, mis vabastab sind kannatusest ja toob kaasa avardumise ning avardab ka igat su eluvaldkonda.

Suurem osa inimesi püüab parandada oma elu puudujääke väliste vahenditega – „mul pole suhet, niisiis lähen kursusele, mis aitab mul seda saada“ –, mis on vaid järjekordne möödahiilimine. Isegi kui leitakse uus suhe, nähakse vaeva selle pikaajalisena hoidmisega. Kui inimesed püüavad muutuda nii, et saaksid muuta ümbritsevat tegelikkust – muuta või parandada endid ja oma olukorda –, siis ei näe nad kõige tähtsamat tõde. Sul pole vaja end parandada. Sa oled täiuslik sellisena, nagu sa oled. Sul on vaid vaja taastada ühendus oma Tegeliku Minaga, et meelde tuletada oma jumalikku mustrit.

Vibratsiooniline transformatsioon on võimas sisemine protsess, mis kõnetab varjatud, lahendamata vibratsioone – tihe emotsionaalne sisu ja mõjutamine – ning muudab need dissonantsest vibratsioonist harmooniliseks vibratsiooniks. Siis hakkab su reaalsus seda muutust peegeldama ning ilmneda võib tegelik ja kestev isiklik transformatsioon. Lase minna oma kurbusel, vihal, valul, väärtusetusetundel, ja enam pole sul tarvis väliseid olukordi, mis toovad need sügavustest üles ja näitavad sulle, et need on seal olemas.

Toome ühe näite. Su partner ütles sulle, et jätab su maha. Sul on võimalus kas mõjutatud reaktsiooniks või teadlikuks vastuseks. Mõjutatud reaktsioon on ühiskonnast, religioonist, kasvatusest ja kogemustest kogutud konstruktsioonide formuleerimine. See põhineb ego uskumusel, et teine inimene on omand, sinu fabritseeritud mina pikendus. See on kaassõltuvus. See tekitabki valu mahajätmise pärast. Ilma kaassõltuvuseta on olukord selline, et su partner lihtsalt lahkub. Aga selle asemel et näha selles suhte evolutsiooni, võtad seda isiklikult sinu pihta suunatuna, vastavalt ajupesule, millega keel on sinu tekitatud olemust mõjutanud: „Mis minuga toimub? Vaata, mis sa mulle tegid.“

Enda kirjeldamisest ohvrina saab sinu lugu, see, kes sa oled. Seejärel oled sa lukustatud ajupesuga tekitatud reaktsioonidesse, mille tulemusena sul pole vabadust selle olukorraga tegeleda. Sa oled muutnud selle isiklikuks. Ja sellega kaasneb tohutu, peaaegu väljakannatamatu valu.

Sul on õrn närvisüsteem, mis tegutseb nagu lennuki must kast, kus iga su elukogemus on vibratsiooniliselt salvestatud. Iga kogemus jätab sinu närvisüsteemi energeetilise jälje. Neid muljeid nimetatakse samskara’deks. Mõned neist on toetavad, mõned neutraalsed ja mõned tihedad. Vibratsioonilised meeleolud nagu armastus, rahu, tänulikkus, õndsus või samadhi on toetavad. Sellised tegevused nagu hammaste pesemine või pissimine pole emotsionaalselt laetud, neis on vähe isikustamist ja neid peetakse neutraalseteks.

Siis on veel meeleolud, mis on isikustatud, emotsionaalselt laetud ja lahendamata nagu hirm, valu, viha ja häbi – tihedad samskara’d. Hirm, viha ja häbi pole midagi väära, aga kuna seda tüüpi vibratsioon tundub „halb“, siis surud sa selle maha. Sa topid selle enda sisse ja keeldud toomast teadlikkuse valguse kätte. Kuna sa seda teed, ei jää see energia lihtsalt hetkeliseks, vaid jääb sinu sisse kinni ning varjab Tegelikku Mina.

Kui mingi kogemus ja selle energiajälg on väga võimas, väga emotsionaalne, isikustatud ja lahendamata, siis muutub energia tihedaks. See ei lase su närvisüsteemil tegutseda optimaalses olekus ega lase sinul elada avardumise, sünkroonsuse ja võimalikkuse seisundis.

Vastupanu sinu sees – mis tahes kujul – on ohumärk ja seda tuleks uurida. Mida tugevam su vastuseis on, seda sügavamale tihedad samskara’d liiguvad. Punkt, millega sa samastud, seisad vastu tundele ja isikustad olukorda, on seesama punkt, kus selle olukorraga ühendatud energia sinu närvisüsteemis intensiivistub. Need tihedad samskara’d varjavad su Tegelikku Mina. Nad kitsendavad su teadvust ja põhjustavad eraldatusetunde. Need energiad takistavad su elujõu voolu ja seetõttu pole kooskõlas hingega. Need on ebakõlad Tegeliku Minaga. Need on ka puuduse ja piirangute põhjuseks, sest loovad barjääre sinu ja sinus eksisteeriva lõpmatu reaalsuse ja väe vahel.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Panache Desai raamatust „Väärtuste ennast“.