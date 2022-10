Astu ärevusele vastu. Arenda vaimset paindlikkust ja adu oma võimalusi

Psühholoogiline paindlikkus on oskus vabalt mõelda ja tegutseda. Kui sul leidub psühholoogilist paindlikkust, siis saad ärevaid mõtteid ja tundeid kogeda nendesse lõksu jäämata. Asi on võimalustes. Ärevad mõtted ja tunded muutuvad vaid üheks alternatiiviks paljude seas. Kui arendad endas välja psühholoogilist paindlikkust, siis küsid ärevuse loba peale: „Aga millised on muud tõlgendamisvõimalused?“ See protsess võib välja näha alljärgnev.

Sina psühholoogiliselt paindlikuks jäädes: „Aga mis on muud tõlgendamisvõimalused? Ma jäin hiljaks, sest aitasin oma pojal kodus tehtud maketti klassituppa viia. Ja ma helistasin kolleegidele ja teatasin, et hilinen. Seega olen vastutustundlik.“

Sina: „See on tõsi. Ma ei saa millegagi hakkama. Ma ei tule toime koduste asjadega ega ka oma tööga. Kui ma isegi õigeks ajaks tööle ei jõua, mis lootust on mul siis keerulisemate ülesannetega hakkama saada?“

Ärevus muudab selle protsessi keeruliseks, seega on tähtis seda harjutada. Võid sellest mõelda kui vaimutreeningust. Harjuta seda, et loetled üles oma ärevusmõtted ja mured ning otsid neile alternatiive. Kui küsid: „Ja mida see veel tähendada võiks?“, avab see su meele uutele ideedele ja võimalustele, et ärevuse taktikepi alt pääseda ja oma elu elama hakata.