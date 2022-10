ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“|Teekond iseendani. Vahepeatus – Tenerife

Kuuleme, mis sõnulseletamatu vägi hoiab Triin ja Henrik Raave perekonda juba neljandat aastat igavese kevade saare lummuses. Avastame, et lisaks sündmusterohkele autosõidule Eestist ekvaatorini on see Triinu ja Henriku isikliku enesearengu teekond, millel väestav ja tervendav mõju nende paarisuhtele ja peresidemetele. Võõrsil avatud uste ja - südametega elamine on toonud nende perele rohkelt õppetunde, kohanemisraskusi, krokodillipisaraid ja kaaluta olekut, samas aga täitnud Raavede Hoovi paljude uute sõprade, lahkuse, loovuse, rõõmu ja armastuse energiaga ning rikastanud nende elu uute teadmiste ja kogemustega.