NÄDALA TAROSKOOP 31.10-6.11 | Väga tähtis on säilitada enesekindlus ja sisemine rahu

Tööalaselt oled motiveeritud ja sul on häid ideid, mida tahad ka ellu viia. Hoidu liigsest innukusest ja keskendu detailidele. On hea, kui võtad kuulda kogenenumate nõu ja ammutad võimalikult palju lisainfot, enne kui tegutsema asud. Ka sissetulekute osas peaks olema väga hea nädal. Suudad teha suurepäraseid finantsotsuseid, sul on mõtteid, kuidas kokku hoida sealt, kuhu kulutada pole vaja ning suudad soovi korral ka pisut raha kõrvale panna.

Armastuse osas peaks praegu proovima olla võimalikult avatud ja mõistev, kuna on oht selleks, et inimesed kipuvad olema oma väljaütlemistes väga otsekohesed ja kohati lausa teravad. Samuti tuleks vältida klammerdumist, sest see toob kaasa täiesti vastupidise tulemuse soovitule. Sa ei pea kindlasti oma vajadusi ja soove alla suruma, kuid viis, kuidas sa oma vajadusi väljendad on praegu äärmiselt olulise tähtsusega. Kui oled vallaline ja soovid leida kaaslast, siis peaksid nüüd tegutsema. Tee ennast nähtavaks ja kohtu inimestega. Mine mõnda uude trenni või kursusele, ole avatud suhtlema ja tegele enesearmastuse suurendamisega, sest see on kõige alustalaks.

Nädala energiaid esindavad mõõkade paaz ja sauade kuningas. Kõik ei liigu edasi nii kiiresti, kui tahaksid või soovitud suunas, kuid ära lase end sellest kõigutada. Praegu on väga tähtis säilitada enesekindlus ja sisemine rahu. Proovi märgata, mida elu sulle näidata tahab nende keerdkäikudega, millesse ta sind asetab. Sul on palju energiat ja teotahet, kuid just nüüd pead väga täpselt vaatama, millesse sa seda panustad. Vahel tuleb oma tahtejõudu rakendada hoopis sisemise tasakaalu säilitamiseks ja selleks, et oleksid piisavalt kannatlik.

NÄDALA TAROSKOOP 31.10-6.11

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku karikate viis. Nüüd meenutab universum sulle väga jõuliselt, et sinu elu on täpselt selline, kuidas sa seda ise enda jaoks kujundad. Kui sätid oma fookuse neile asjadele, millega sa ei ole rahul, millest sul puudu on või mis meelehärmi valmistavad, siis kogedki, et elu on täis raskusi ja ebaõnne. Kui aga keskendud sellele, mis on hästi, siis leiad küllaldaselt põhjust rõõmustamiseks.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaart on karikate üheksa. Sind ootab ees soovide täitumise nädal. Just nüüd koged imelisi elamusi ja näed, kuidas mõtted saavad teoks. Soovi head, usu endasse, ole koos oma kallite lähedastega. Just praegune aeg pakub sulle rõõmu ja rahulolu, millest oled oma südames puudust tundnud. Saada head soovid teele ja peagi näed, et universum vastab sulle samaga.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku mõõdukus. Praegu on sinu elus põhirõhk asetatud suhete parandamisele oma lähedastega. Sa soovid, et elus valitseks harmoonia ja tasakaal ning oled nõus õppima, kuulama ja kasvama selleks, et olla empaatilisem ja mõistvam kaaslane ning vajadusel tark nõuandja. Sa õpid ohjama oma ihasid ja suunama neid õigele teele. Suudad ka paremini mõista teisi, isegi siis, kui nad on õigelt teelt eksinud.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab sauade kolm. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad võimalused avastada ümbritsevat maailma ja iseennast. Ära torma pea ees tundmatusse, vaid jälgi hoolikalt oma tundeid ja südamehääle juhatust. Liikudes oma hinge valitud rajal saad sa kogeda kõige uskumatumaid ja suurepärasemaid tundeid.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)