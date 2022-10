Muutlikkusel põhineb harmoonia

Ent kuidas on lood kannatustega? Miks peaksime pühitsema kannatusi? Kas ei kõla see masohhistlikult? Meie kannatused põhinevad väga suures osas hirmul muutlikkuse ees. Meie valu on sügavalt juurdunud ühekülgsesse, vildakasse kujutlusse tegelikkusest. Kellel küll tekkis mõte, et võiksime saada naudingu osaliseks valu tundmata? Seda kuulutatakse üsna laialt kõikjal maailmas ja me võtame selle omaks. Aga valu ja nauding käivad käsikäes, nad on lahutamatud. Neid võib pühitseda. Nad on tavalised. Sünd on valulik ja õnnis. Surm on valulik ja õnnis. Iga lõpp on uue algus. Valu pole karistus. Nauding pole tasu.

Inimesed ei austa muutlikkust. Me ei naudi seda. Vastupidi – muutlikkus ajab meid meeleheitele. Meie jaoks kehastab see valu. Püüame sellele vastu seista, tootes asju, mis (nagu meil on kombeks öelda ) peavad vastu igavesti – asju, mida pole vaja pesta ega triikida. Üritades eitada, et asjad on alati muutumises, läheb meie jaoks mingil moel kaduma elu pühakspidamise tunne. Me kaldume unustama, et oleme osa asjade loomulikust kulust.

Muutlikkuses väljendub tegelikkuse headus. Neli aastaaega on pidevas vaheldumises – talvest saab kevad, kevadest suvi, suvest sügis. Päev saab ööks, valgus pimeduseks ja siis taas valguseks. Kõik on ühtmoodi pidevas kujunemises. Muutlikkus on kõige sisu. Imikutest saavad väikelapsed, siis teismelised, seejärel täiskasvanud ja siis vanurid, kes ükskord surevad. Muutlikkus tähendab kohtumisi ja lahkumisi. Armumisi ja armastuse lõppemist. Muutlikkus on magusvalus – justkui ostaksid uue särgi ja leiaksid selle aastaid hiljem lapiteki osana.

Innustatus ja viletsus on lahutamatud. Soovime alati viletsusest vabaneda, selle asemel, et näha, kuidas see koos rõõmuga toimib. Oluline pole mitte viljeleda üht vastandina teisele, vaid olla oma olukorraga õiges suhtes. Innustatus ja viletsus täiendavad teineteist. Innustatus üksi võetuna muudab meid üleolevaks. Viletsus üksi võetuna hävitab meie tulevikunägemuse. Innustatustunne muudab meid rõõmsaks, paneb mõistma, kui avar ja imeline on maailm. Viletsustunne muudab meid alandlikuks. Innustatuse hiilgus liidab meid maailma pühadusega. Ent kui õnn pöördub ja me end armetuna tunneme, muutume pehmeks. Meie süda saab küpsemaks. Kujuneb alus teiste mõistmiseks. Pühitseda võib nii innustatust kui ka viletsust. Võime olla korraga suured ja väikesed.

Kas võime pühitseda ka ego puudumist? Peame ego puudumist tihti suureks kaotuseks, kuid tegelikult on see saavutus. Ego puudumise, meie loomuliku oleku tunnustamine on otsekui pimedast taas nägijaks või kurdist kuuljaks saamine. Ego puudumist on võrreldud päikesekiirtega. Sära kiirgub tahke kehata Päikesest väljapoole. Samamoodi kiirgub meist loomulik ärgas olek, kui me iseendaga liiga hõivatud ei ole. Ego puudumine on sama mis alusheadus või buda-olemus, meie tingimusteta olemus. See on meis alati olemas. Tegelikult ei saa me seda kunagi kaotada.

Ego võib määratleda kõigena, mis varjab meie alusheadust. Mida ego kogemuste vaatevinklist varjab? Ego varjab meie kohalolekukogemust. Oskust olla lihtsalt kohal, täielikult kohal, ja saada osa vahetust kogemusest. Ego puudumine on meeleseisund, mida iseloomustab täielik usk maailma pühadusse. See on tingimusteta heaolu, tingimusteta rõõm, milles sisalduvad kõik meie kogemuse erinevad omadused.