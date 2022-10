28. oktoober on rahvakalendri järgi simunapäev ehk üks talve alguspäevadest

Vanemates trükistes on simunapäeva nimetatud hingedeaja lõpuks. Sakslastel on simunapäeval keelatud ketrustööd, lätlastel lõpeb hingedeaeg.

Simunapäev on nime saanud apostel Siimoni järgi. Temast pole teada suurt midagi peale selle, et ta sündinuvat Kaanas (seegi ei vasta vististi tõele) ja sai lisanimeks Selootes (Zelotes - püüdleja). Eestis on Siimonile (ja Tadeusele) pühendatud Simuna kihelkond ja kirik. Legendi järgi on selle kiriku seina sisse müüritud Simuna-nimeline mees.