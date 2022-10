Piirid teevad su vabaks

Peaaegu iga päev küsin ma oma Instagrami-stooris inimeste arvamust. Avaliku arvamuse küsimisest on saanud lõbus viis oma kogukonda tundma õppida. Mõnikord on tulemused šokeerivad. Näiteks ma küsisin, kas isale pandud ootused erinevad ootustest ema suhtes, mille peale üle 60% vastanutest ütles ei. Mind see rabas, sest emad (ja mina sealhulgas) räägivad väga sageli, kuidas emadele pandud ootused on palju suuremad. Minu Instagrami jälgijate arvates paistavad aga vanemad olevat võrdselt olulised. Olen neid arvamusküsitluste küsimusi ja vastuseid kõikjale siia raamatusse laiali puistanud.

Meie peres oli tavaline, et kui ema autos suitsetas, olid auto aknad kinni. Joseph hakkas kümnendas klassis meiega koos kooli sõitma ja tegi midagi imelist. Ta istus autosse ja keris akna alla. Ja otsekohe ei matnudki enam hinge. Kuni selle hetkeni ei olnud ma kunagi tulnud selle peale, et mul on valikuvõimalus. Sel hetkel toimus minus mingi krõks, mis ütles: „Kui sulle miski ei meeldi, tee midagi, et olukorda muuta.“ Olin seni eeldanud, et pean aktsepteerima ka neid asju, mis mind häirivad. Pigem lämbusin passiivse suitsetajana tossu sisse, kui et tegin akna lahti, et värsket õhku hingata. Pelgasin, et piiri kehtestamine pahandab ema. Ja see on kõige suurem põhjus, miks inimesed piire ei sea: nad kardavad, et keegi nende peale pahaseks saab.