AUS-meetod unenäosõnumite lahtimõtestamiseks

Unenägude tõlgendamise AUS-meetodi puhul tuleb sul vaadelda oma unenägu nagu lõpetatud lugu seoses sellega, millises olukorras sa just praegu oled. Minu kuldreegliks on alati esitada küsimus: miks just see unenägu, sellisel kujul ja praegu?

Nüüd pakun ma sulle ühe unenäoloo minu töötoast osavõtjalt, kes on lahkelt lubanud mul seda sinuga jagada. Püüa seda esmalt tõlgendada ise enne seda, kui loed edasi selgitamist AUS-meetodi järgi. Ma soovitan seda selleks, et saaksid teada, milline on unenägude tõlgendamisel su enda tase. Unenägu on järgmine.

Ma sõidan autoga ja jõuan punase tule ette. Selle asemel et peatuda, panen ma jala pedaalile ja kihutan üle ristmiku. Ma näen, kuidas teised autod minu poole kihutavad ja arvan, et nad põrkavad minuga kokku. Aga kuidagi jõuan ma üle tee! Mu süda taob rinnus ja ma otsustan koju minna. Ma ärkan varsti pärast seda üles.

Mis sa arvad, milline unenäosõnum siin on? Lugu lootusest või lihtsalt ärevusel põhinev unenägu? Uurime seda unenäosõnumit AUS-meetodiga.

1. Samm: Aktsepteeri ja tunnusta kõiki selle unenäo sümboleid

Selles unenäos tegeleb unenägija kuue unenäosümboliga.

Need on: 1. punane tuli valgusfooris

2. auto

3. risttee

4. teised autod

5. hirm ja ootusärevus

6. kodu

Kui unenäosõnumit tihendame, tõusevad esile järgmised põhipunktid. Unenägija on ristteel. Ta teeb riskantse otsuse sõita punase tule alt läbi, hoolimata teistest autodest. Ta saab turvaliselt teisele poole ja tunneb selle üle kergendust. Ta otsustab koju minna.

2. Samm: Usu, et unenägu on nägija parimates huvides

See unenägu on sõnum riskimisest ja võimalikest tagajärgedest. Kuidas me seda teame? Sest punase tulega sõitmine on suur risk. Kõrvalseisjana tõlgendades ei pruugi me aga aru saada, milles seisneb tegelik risk nägija jaoks. Küll on aga selge see, et unenägija on ristteel ja „risk“ on kuidagi seotud tema valikuga.