Päikesevarjutuse horoskoop 12 sodiaagimärgile

Seekordne on osaline päikesevarjutus. Kui pilvkate lubab, on see kosmiline sündmus ka Eestis nähtav. Igal juhul on varjutus energeetiliselt tugeva mõjuga. Praegu siseneme nn varjustuste koridori – see on u kahenädalane periood, mis algab seekordse Skorpioni päikesevarjutusega ja lõpeb 8. novembril toimuva kuuvarjutusega Sõnnis. See on eriline ajajärk, mil kerkivad esile saatuslikud asjaolud. Öeldakse, et karma kotisuu on siis avatud!