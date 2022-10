Hoia ennast negatiivsetest suhetest eemale

Me kohtume elus erinevate inimestega. Mõned kohtumised jätavad meisse sügava jälje ja mõnikord saame ka ebameeldiva kogemuse. Kuidas negatiivse inimese läheduses olles mitte haiget saada? Sinu enda poolt kehtestatud piirid kaitsevad sind negatiivsete inimeste eest ideaalselt. Nende käitumise muutmine pole sinu võimuses, kuid sa saad kontrollida olukordi, mil nad sinu suhtes lugupidamatud on. Anna neile mõista, et ei salli oma piiride rikkumist ning oled valmis neid ka kaitsma. Näiteks võib sul olla negatiivne sugulane, kes hilisõhtuti helistab ja kogu oma negatiivsuse sulle kaela valab ning pärast veel ette heidab, et teda ignoreerisid. Parem hoiata teda, et sa pole õhtuti pärast kella seitset kättesaadav ja see on sinu reegel.