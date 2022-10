Neli sodiaagimärki, kellel on rahaga väga head suhted

Raha on igaühe eluks hädavajalik, hoolimata sellest, kui hästi või halvasti keegi sellega ümber käia oskab.

Kahjuks leidub sodiaagimärke, kellel rahahaldusoskustest justkui puudu jääb. Olenemata sellest, kas nad kulutavad kõik ära korraga ja neil pole midagi alles, või kulutavad raha, mida neil veel pole, võiksid nad õppida midagi sodiaagimärkidelt, kes rahaga hästi hakkama saavad.

Need sodiaagimärgid koostavad endale iga kuu eelarve ja peavad sellest kinni, seavad prioriteediks võimaluse korral säästmise ja neil näivad olevat kaasasündinud teadmised, kuidas igas suuruses palgaga kenasti hakkama saada.

Sodiaagimärgid, kes saavad raha haldamisega suurepäraselt hakkama

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Sõnn on töökas ja oskab hästi raha teenida. Ta oskab sama hästi ka raha säästa. Talle meeldib aeg-ajalt endale midagi head lubada, kuid ainult siis, kui see mahub eelarvesse. Talle meeldib, et tal on eesmärgid, mille nimel peab töötama ja tunneb end turvaliselt, kui tal on säästud, mille ta on igaks juhuks kõrvale pannud.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Vähk on tõesti suurepärane rahalise stabiilsuse hoidja. Ta teeb oma tööd pühendunult, et hiljem rahuliku südamega teenitud raha nautida ja kindlat sissetulekut saada. Ta võib lõõgastuda ja tunda end mugavalt teades, et kui midagi peaks valesti minema, siis tal on säästud ja ta ei pea kunagi võlgade pärast muretsema. Ta ei priiska raha ega kuluta millegi ebavajaliku peale. Ta investeerib oma raha targalt, teades arukate investeeringute pikaajalist kasu. Ta ei võta ebavajalikke riske ega tee rutakaid emotsioonidel põhinevaid otsuseid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Neitsi on väga praktiline ja ta käsitleb kõiki oma elu probleeme ja otsuseid läbi maise ja kaalutletud vaatenurga. See kehtib ka tema finantsvalikute kohta. Ta ei hüppa kahtlastesse investeeringutesse ega tee mõtlematuid oste. Enne suuremaid väljaminekuid uurib ta kõik detailid järgi. Ta tahab olla kindel, et ta ei raiska oma raskelt teenitud raha niisama.