Eesti pinna- ja põhjaveest leiti aastakümneid keelatud olnud põllukemikaale

Hiljuti valminud uuringus vaatasid teadlased LifeCleanEst projekti raames üle hulga Pandivere kõrgustiku põhjaosa ja seda ümbritsevate alade jõgede valglaid, et teha kindlaks, milline on piirkonna põllumajanduse jälg põhja- ja pinnaveele. Põhjus lihtne - põllumajandus on üks olulisemaid inimtekkelise veereostuse allikaid põhjustades ülemaailmselt 78 protsenti ookeanide ja mageveekogude eutrofeerumisest. Eesti pole siin muust maailmast erand ning ka meie põllumajanduse keskkonnamõju on arvestatav.