NÄDALA TAROSKOOP 24.-30.10 | Ees on ootamas head üllatused ja positiivsed arengud

Nädala kaart on erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Nädala võtab kokku narr. Ära lase mööda võimalust liituda elu poolt pakutud seiklustega. Ole julge ning löö kaasa ettevõtmistes ja projektides, mis tunduvad võibolla esmapilgul pöörased, kuid hiljem saad nentida, et ette võetu oli vägagi väärt, et selles osaleda ja enda jaoks uusi kogemusi ammutada.

Tööalaselt on hea aeg ettevõtmisteks, mis on seotud partnerluse ja meeskonnaga. Saad mõnelt kogenud inimeselt head nõu, kuidas oma elu majanduslikku poolt veelgi edukamalt hallata ning oma tööalaseid plaane produktiivsemalt ellu viia. Väga riskantsete tehingute tegemiseks ei ole hea aeg ning raha kergekäelist väljaandmist tuleks vältida.

Armastuse ja suhete osas ootab ees hea aeg, kus tead, mida tahad ja tunned, et oled valmis edasi liikuma suunas, mis muudab suhte sügavamaks, kindlamaks ja rahuldust pakkuvamaks. Need, kes on vallalised, võiksid nüüd avatud silmade ja südamega ringi vaadata, sest praegu on tõenäoline kohata samade väärtushinnangute ja tõekspidamisega inimest, kes toob sinu ellu uut hingamist ja pakub sulle emotsioone, mille järgi oled igatsust tundnud.

Nädala energiaid esindavad müntide üheksa ja ülempreester. Saad nautida häid asju ja positiivseid üllatusi, mida elul pakkuda on. Oled teinud endaga tööd ja pidanud pingutama selleks, et jõuda stabiilsele pinnale, kus tunned end emotsionaalselt kindlalt ja turvaliselt. Praegu tunned, et tead, mille suunas soovid liikuda ja oskad ka vääriliselt hinnata minevikust pärit kogemusi. Sa ei oleks see, kes oled praegu, kui poleks läbinud neid elu keerdkäike, mis panid sind ennast ületama.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku surm. Sa puutud kokku oludega, mis sunnivad sind olema tugev ning võtma oma saatuse kontrollimine senisest veelgi enam enda kätte. Kui sinu elus on tahke, millega sa ei ole rahul, siis asu neid just praegu ümber kujundama. Sa pead mõistma, et kui sa ise oma elu ei muuda, siis muudab elu sind. On aeg arenguks ja edasiliikumiseks.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab karikate viis. Nüüd meenutab universum sulle väga jõuliselt, et sinu elu on täpselt selline, kuidas sa seda ise enda jaoks kujundad. Kui sätid oma fookuse neile asjadele, millega sa ei ole rahul, millest sul puudu on või mis meelehärmi valmistavad, siis kogedki, et elu on täis raskusi ja ebaõnne. Kui aga keskendud sellele, mis on hästi, siis leiad küllaldaselt põhjust rõõmustamiseks.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on mõõdukus. Praegu on sinu elus põhirõhk asetatud suhete parandamisele oma lähedastega. Sa soovid, et elus valitseks harmoonia ja tasakaal ning oled nõus õppima, kuulama ja kasvama selleks, et olla empaatilisem ja mõistvam kaaslane ning vajadusel tark nõuandja. Sa õpid ohjama oma ihasid ja suunama neid õigele teele. Suudad ka paremini mõista teisi, isegi siis, kui nad on õigelt teelt eksinud.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et viia oma unistusi ellu. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on väga tõenäoline.

Lõvi (24. juuli - 23. august)