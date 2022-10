Ruumi loomine magamistoas

Kui mees iseendaga sama heas kontaktis ei ole või ta tähelepanu on peas, mitte südames, võib ta ära ehmatada – ruumi hoidmise asemel tahab ta ise sellest põgeneda. Naine tajub seda ja pärast on tal keeruline sügavamasse orgasmi minna, ta hakkab seda alateadlikult vältima ja varsti ka mehest eemale hoidma. Ja siis imestab mees, et tema ei tea, mis juhtus, kõik oli ju nii hästi.

Võimsad orgasmid toovad kaasa tohutu vabanemise, need on üliheaks teraapiaks. Kui üks pool ei tea, mida tähendab ürgsus, mida tähendab tõeliselt vaba olek keha ja hinge tasandil, siis esimest korda seda nähes võibki see natuke ehmatav olla. Hiljem muutub see väga erutavaks. Millisele mehele ei meeldiks voodis naine, kes on vaba, alistub ja teeb häält! Või millisele naisele ei meeldiks, kui tema voodis on tiiger! Vahe on muidugi selles, kas see on südames või ihas olev, väekas või lihtsalt agressiivne tiiger, sest agressiivsuse ja ohu tajub naine sekundipealt ära ja läheb lukku.