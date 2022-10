25. oktoobril siseneme varjutuste koridori, mis toob kaasa võimsa energialaengu

Kui sa tunned, et teised inimesed on sellel perioodil rohkem emotsionaalsed või tundlikud, siis ära kuku neid õpetama või nõu andma. Luba neil lihtsalt olla. Pregu toimub inimeste ümberlaadimine ja ümberhindamine. Varjutuste koridoris on võimalikud ka ebameeldivad sündmused ja võib tunduda, et inimene kaotab midagi väärtuslikku. Samuti võib midagi ootamatut ja mugavustsoonist välja viivat toimuda. inimene mõtleb, et ta pole selleks valmis, kuid niisama poleks see ta ellu tulnud. Kõik toimub selleks, et aidata inimesel areneda.