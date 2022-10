Müstiline Skorpioni-aeg on alanud: heida pilk oma sisemaailma

Skorpioni on sügisperioodi keskmine, kindel märk; sügavalt tundlik ja müstilisi saladusi mõistev veemärk. Tema ajajärk on omajagu sünge ja salapärane. Ilmad muutuvad külmemaks ja kõledamaks, ööd aina pikemaks ja pimedamaks. On hingede aeg, on sügavate, valusate, saatuslike teemadega tegelemise periood.

See on läbitungiva pilguga peeglisse vaatamise aeg, enda sisemaailma avastamise ja tervendamise periood, mil on oluline saavutada sügavam kontakt kõige tähtsama inimesega maailmas – iseendaga! Nüüd tuleks enda tundeid ja mõtteid analüüsida, leida viise ka alateadlikule infole ligi pääsemiseks, enda tumedamategi hingesoppide avastamiseks.

Hirmu ja valuga silmitsi seistes ja neid tunnistades on võimalik terveneda ning minevikuga rahu teha. Et valust täielikult vabaneda, tuleb sellest esmalt läbi minna – see on vaprate teekond. See loob soodsa pinnase positiivsete muudatuste tegemiseks oma elus, kiireteks ja tõhusateks kannapööreteks, mida see tahtejõuline märk toetab. Skorpioni võrreldakse tuhast tõusta suutva fööniksiga, egiptlaste muistse imelinnuga. Aga selleks, et tuhast tõusta, peab fööniks esmalt ära põlema…

Kui oma emotsioone sügavale hingepõhja surume ning teeme näo, nagu kõik oleks hästi, jääb pinge lahendamata ja kurnab meid. Valu varjamine ja maha surumine võtab lõppkokkuvõttes palju rohkem elujõudu kui sellest vabanemise protsess.

Õnnelikku, julget ja edasiviivat Skorpioni-aega!

Autor: Maria Angel, maria.angel@eestihoroskoop.ee