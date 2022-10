Robin Sharma: Kullakaevaja paradoks

Mungad mõtlesid kuju peitmiseks välja plaani ja katsid kuldse Buddha pinnasekihtidega, nii et see muutus äratundmatuks. Sissetungijad marssisid munkade kergenduseks kujust otse mööda.

Mitu sajandit hiljem märkas rändaja väikesest mullakünkast kullasära sädelemas. Mida rohkem inimesed kattekihti ära kaevasid, seda rohkem kulda ilmus nähtavale. Viimaks leidsid nad, et see oli üleni väärismetallist valmistatud Buddha.

Sina oled samasugune. Mida rohkem sa kiht-kihilt oma sisemiste annete varanduse suunas tungid, seda rohkem tasutakse sulle ümbritsevas tõelisuses ootamatute heldustega. See on kenake paradoks, kas pole? Mõistmine, et avamaks väravat edusse ja mõjukusse avalikus elus, tuleb sul sooritada rännak sisemaailma sügavustesse. Selleks, et sulle kuuluks kõik, mida sa tegelikult oled.