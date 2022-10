ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Iga laps on väärtuslik sellisena nagu ta on

„Kui laps seda mõistab, et ta on väärtuslik täpselt sellisena nagu ta on, sirgub temast ennast väärtustav julge inimene, kes ei karda küsimusi esitada, eksida, eluraskusi kogeda. Ta märkab ilu enda ümber, on austav kõigi elusolendite ja looduse vastu,“ kinnitab võõrkeele- ning liikumis- ja lastejoogaõpetaja Monika Allert, kellelt ilmus äsja raamat „Meelerahu- ja keskendumisharjutused lastele“.