Millal soovib mees suhtele pühenduda?

Mis toimub mehe peas, kui ta soovib suhet? Esiteks peab ta tundma, et elu sinuga läheb seda paremaks, mida rohkem ta sellesse panustab. Iga pühendumise etapp tundub eelmisest parem, rikkam ja rahuldustpakkuvam, sest igal sammul teenib ta sinu pühendumise välja. Ta usub, et mida rohkem aega ja energiat ta suhtesse investeerib, seda paremad asjad hakkavad juhtuma. Ta hakkab teievahelise sideme ja pühendumusega seostama suuremat naudingut, sest mida rohkem ta pühendub, seda paremaks asjad nii emotsionaalselt kui seksuaalselt lähevad ning seda rohkem sa tema jaoks olemas oled.

Teisisõnu, see peaks olema tema, kes mõtleb, et kas sina tahaksid temaga suhet. Huvi tekitab see, kui ta end väga kindlalt ei tunne. Ta peab olema kindel, et ta meeldib sulle, aga see, kas sa ikka temaga suhet tahad või mitte, peaks jääma lahtiseks. Las ta mõistatab, kas sa kohtud ka teiste meestega. Ta ei peaks kõike kohe kindlalt teadma.

Mees võib olla suhtele avatud, aga ei pruugi seda ise veel teada. Tõenäoliselt ta ei kõnni ringi, mõeldes: „Jaa, ma tean, mu elu oleks palju parem, kui ma suhtes oleksin!“ Kuid ometi avastab ta, et on sisse võetud naisest, kellega ta käib, ja ühtäkki teab, et tegu on tema jaoks asendamatu inimesega. Ta mõistab, et kellegi teisega poleks tal nii tore, ning kellegi teisega ei kogeks ta seda, mida sinuga.

Seetõttu on põneva ja huvitava elu elamine väga oluline. Ning seetõttu on ka paarina edasi liikudes tähtis uusi asju koos teha. Mida rohkem on teil ühiseid kogemusi, seda rohkem seostate parimaid seiklusi elus teineteisega. Ja olemegi ringiga alguses tagasi. Needsamad omadused, mis talle sinu juures alguses meeldisid, panevad teda sinule pühenduma. See on vaid sügavuse küsimus.