Alkeemia lugemisnurk | Elu laste ja koertega Tenerifel. Mehest rääkimata

Elu Tenerifel pole alati nii lihtne, nagu välja paistab. Mõnel hommikul nagu ei teagi, kuhu veel veidi unehägune pilk esmalt visata – kas ookeanile, kõikjal mu ümber laiuvatele banaaniistandustele või pilvi kratsivate, loodetavasti siiski suhteliselt mitteaktiivsete vulkaanitippudeni. Minu kõrval on mitmeid tegelasi, kellel on kombeks arutada, kas eelnev päev oli 100% hea või seekord vaid 99%. Eks ole varemgi eksistentsiaalseid küsimusi laiemalt arutatud, näiteks „Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha?“. Mõtlen siin, et katsun aru saada, kuhu kaob see 1%, mis jääb puudu ideaalsest päevast. Kõige mõistlikum tundub selleks kirja panna iga oma liigutus ning pärast siis plussid, miinused ja saldo välja arvutada.

Ei saa salata, et seljataha jäänud kolme aasta sisse on surutud tavapärasest vähemalt kümme korda rohkem õppetunde, kohanemisraskust ja kokkuvarisemist, krokodillipisaraid ja kaaluta olekut. Aga see kõik on vaid justkui tilk tinti ääretusse ookeani täis laste säravaid naeratusi, uusi sõpru, otseses ja kaudses mõttes mäetippude vallutamist, lahkust, rõõmsameelsust ja päikesepaistet. Ma olen südamest tänulik ja õnnelik, et julgesin selle võimaluse vastu võtta.

7.00 Mis oleks mõnusam, kui ärgates end rahulikult sirutada, ringutada, teha kerged kereringid ja otsa kiired hügieeniprotseduurid. Aga sel kellaajal on siin haldusüksuses üks hirmus sebimine ning vahetult enne uksest väljumist läheb üldiselt lahti kriiskelu. See on tõepoolest minu enda välja mõeldud sõna. Algselt pärineb see sõnast „arutelu“, kuid hääletoon ja -valjusus ning peamiselt monoloogile viitavad tunnused tingivad vajaduse välja aretada täiesti uudne lähenemine. Kuulake ise, kui kenasti see kõlab – kriiskelu. Parema tunnetuse huvides toon teile mõne elulise näite: „Kus mu mask on? Sa jätsid selle eile mänguväljakule, ma nägin küll. Aga mul on vaja mängukass kooli kaasa võtta! Pähh, kass, oled sa lolliks läinud. Anna mu võileivad tagasi! Need ei ole sinu, sa jätsid enda omad vedelema ja keegi sõi need ära! Issi, miks sa nii tegid? Mina ei tea midagi, miks sa tossudega magamistoas oled?“

8.10 Nagu ikka istun õigel ajal autos mina. Üksi. Justkui mina oleksin see, kellel on vaja õigeaegselt kooli jõuda.

8:30 Uskumatu, aga me ei olegi kõige viimased. Te võib-olla ei tea, aga meil siinkandis on kombeks, et igal hommikul ja lõunal seisab lõvipaarina kooliteel paar sinist mundrit, kes lehvitavad ja naeratavad lastele ning hoiavad pooleks tunniks eemale kõik rattalised. Täna jõuame suhteliselt viimasel hetkel – üks politseinik korjab veel teetõkkeid, kuid tavapärase lõbusa lärmi asemel valitseb maja ees erakordne vaikus ning värava ees tammub veel vaid üks löntis suukorviga hilineja. Selgub siiski, et hoopis hilinejatele armu andev õpetaja, kes ust viimaste nina ees kinni ei löö.