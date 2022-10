Loomus kutsub erakondi vaatama loomasõbralikuma tuleviku poole

Lõpetada koolipiima projekt, sest vaatamata sellele, et korduvalt on tõestatud, et lehmapiim ei ole tervislik ning piimatööstusel on suur negatiivne mõju keskkonnale, jagatakse koolilastele igapäevaselt tasuta piima ning kutsutakse lapsi üles tarbima piimatooteid.(1)