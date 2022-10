Hästi toimiva partnerlussuhte saladused

* Olenemata suhte staatusest vajab iga inimene õnnelik olemiseks hingelist vabadust, et ennast läbi hinge vabalt väljendada: sõnades, tegudes, oma vaimus, mõtetes ja olemises. Kui üks peab vastutama mehaaniliselt finantside eest ja teine täitma mõnda muud rutiinset rolli, sest meestel on meeste tööd ja naistel naiste tööd, siis varem või hiljem lõpeb ka kõige kaunimalt alanud armastuslugu fiaskoga.

* Hästi oluline on asju teha koos ja olla partners in crime.

* Suhe ei saa olla kunagi rahuldust pakkuv kui üks osapooltest on õnnetu, mil andmine ja vastuvõtmine ehk jagamine pole tasakaalus. On täiesti normaalne, et vahel valmistab õhtusöögi hoopis mees ja see on neetult seksikas.