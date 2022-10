Mai-Agate Väljataga: Inimese ülesanded maal

Näiteks jooksis minu juurde mees ja ütles, et naisel on armuke. Ma ütlesin, et praegu on niisugune õppetund, et õpitakse tingimusteta armastust. Kui sina nüüd oma naist armastad, kas sa lubad tal olla armunud sellesse teisesse mehesse? Kuradi raske on, vastas ta. Ütlesin, et tee see armukadeduse tunne ringi ja luba naisel käituda selle armukesega nii, nagu tema käitub. Ja ta oli lubanud siis naisel olla armukesega. Ma ei mäleta enam, kaua naine armukesega oli, aga tuli siis koju tagasi ja ütles, et armastab ikka oma meest. Läks aega mööda ja jooksis see naine minu juurde: mu mehel on armuke. No näed, nüüd on sinu kord armukadeduse tunne ringi teha. Andsin naisele sama nõu ja läks seegi kord nii, et mees tuli tagasi ja ütles, et armastab ikka oma naist.