Kas sa oled minu jaoks olemas?

Seega me ei alusta suhtlemisoskuste parandamisest, mis iroonilisel kombel võib välja viia selleni, et inimesed õpivad üksteisest rafineeritumalt ja tsiviliseeritumalt eemalduma. Pealegi suudavad nad õpitut rakendada vaid niikaua, kuni kõik on rahulik. Niipea, kui emotsioonid lakke lendavad, kaovad peast kõik teadmised, kokkulepped, otsused ja head kavatsused. Mitte sellepärast, et nad ei taha või nad ei hooli, vaid kuna nad ei suuda. „Jah, see kõik on väga hea ja kasulik!“ ütlevad nad, „Aga ainult seni, kuni ma pole tõeliselt vihane! (hirmunud, endast väljas, …)“

Tavaline on arvata, et konflikt hävitab suhte ja probleemide puhul ei oska partnerid erimeelsusi lahendada, neil puuduvad selleks oskused. Ometi teab iga suhteterapeut ja kahjuks ka paljud paarid oma kogemusest, et konfliktide puudumine ei tähenda veel läheduse olemasolu ja head suhet. Psühholoog ja paarisuhteekspert John M. Gottman väidab, et kõik paarid tülitsevad, kuid õnnelikud paarid ei kasuta neid võtteid, mida traditsioonilises paariteraapias esile tõstetakse. Teooriad, mis keskenduvad halvale käitumisele ja suhtlemisoskuste puudumisele, pööravad tähelepanu paarisuhte probleemide sümptomitele, mitte põhjustele – hirmule emotsionaalse hülgamise ees. Just see päästab valla kriitika, nõudmised, vaidlused ja vaikimise. Need on peaaegu alati alateadlik protest eemaldumise vastu, püüe partnerit tagasi kutsuda, isegi sundida teda endaga kontaktis olema.

Ometi on mul hea meel, et nad mulle seda kõike näitavad. See, mis toimub kodus, etendub nüüd teraapiakabinetis, andes mulle võimaluse suunata oma sekkumine täpselt õigesse kohta. Ma olen jõudnud juba märgata, et vaatamata vastastikusele rahulolematusele, teevad nad aeg-ajalt ikka väikseid pakkumisi taasühinemiseks. Kuid kumbki ei haara sellest võimalusest. Kui suhe on jõudnud punkti, kus ollakse nii harjunud rünnakutega, et nahk on sellest paksuks muutunud, ei märgata enam positiivset ega tunta ära pehmet puududust. Nad ootavad, et mina aitaksin neil välja uurida, kas siit on tagasiteed ühenduse ja teineteise juurde.

Pole siis imestada, et armastatud inimese kriitika käivitab meis häirekella, sest see on otsene ohumärk meie aju jaoks. Kui viidata, et partner ei suuda sellega toime tulla ja tõmbub eemale, et end kaitsta ja koguda, suhtutakse sellesse uskumatult: „Aga täiskasvanud inimene peaks ju ometi suutma tagasisidet vastu võtta, kas pole?!?“ Konks on aga selles, et partner, kes on minu turvalise ühenduse allikas, on minus pettunud. Aju ütleb mulle, et elementaarse kuuluvus- ja turvatunde nimel on hädasti vaja säilitada selle inimese heakskiitu, kellele ma kõige enam loodan, kellest sõltun.

Bowlby põhjendas, miks me inimestena käitume suhteolukordades nagu me käitume ning andis kätte suuna, kuidas suhteid juhtida, parandada ja kujundada. Ta kirjeldas, kuidas inimesed on läbi aastatuhandete ellu jäänud üksteisele häälestudes, märke lugedes, lähedale hoides ja vastastikku toetudes.

„Mõtle oma partnerist kiindumuspaanika hetkel kui inimesest, kes on ilma peata!“, meenub mulle kellegi soovitus. Igaüks saab aru, et nii stressis väikelapse kui peata täiskasvanuni jõudmiseks on vaja kasutada märksa algelisemaid lähenemisi kui arukas vestlus.

Suhtlus mulle olulise inimesega võib tõepoolest ohustada mu emotsionaalset turvatunnet sedavõrd, et kaob sisemine tasakaal, analüüsivõime ja juhtimise võtavad üle aju vanemad osad, mis hoolitsevad baasiliste vajaduste eest, nagu kaitstus ja eluspüsimine. Seda olekut kirjeldatakse mõistega „kiindumuspaanika“. Oluline on meeles pidada, et piir turvalise ja ohtliku vahel on igaühe jaoks individuaalne ja subjektiivne, see sõltub nii inimese isiklikust ajaloost kui oleviku kontekstist. Kiindumuspaanika viitab võitle-põgene-tardu seisundile, kus tegutsetakse vastavalt ellujäämise stsenaariumile.

Teises etapis suureneb tülide võimalus, kuna partneritel on palju reaktiivseid emotsioone, mida nad ei mõista ning teineteisega ei olda enam samal lainel. Mida enam side kaob, seda enam eskaleeruvad vihased protestid ja kinnistutakse negatiivsetesse mustritesse, näiteks nõudlikkus-tagasitõmbumine, mis hävitavad igasuguse emotsionaalse turvatunde. See on protest asetleidva kaugenemise vastu.

Seega ma tean, et enne, kui nad suudavad teineteist päriselt kuulata, pean ma neil aitama seda hirmu maha keerata ning mõista, kus nad kinni jäävad, kus nad muutuvad teineteisele täiesti kättesaamatuks või lausa ohtlikuks. Võib arvata, et neil pole aimugi, milline on nende vastastikuse rahulolematuse mõju teineteisele.

Oleme harjunud mõtlema, et paarid tülitsevad raha, laste, kodutööde ja seksi pärast, kuid paarisuhteekspert, autor ja teadlane Sue Johnson ütleb, et nad ei tee seda mitte. Ta ütleb, et tülide taga on alati ainult üks asi, mis paneb paarid kinni jääma oma eskaleeruvasse suhtemustrisse – see on tõrjumise ja hülgamise hirm. See hirm tekib emotsionaalse ühenduse katkemisest ja turvatunde kaotusest, kui omavaheline side käriseb ja vastus küsimusele „kas sa oled minu jaoks olemas, kas ma olen sulle kõige tähtsam?“ on „ei“ või „võib-olla“.

See on meie, inimeste, iidne kohastumismehhanism. Me vajame teiste hoolitsust kauem kui ükski teine imetaja, me teame, et kui ma hüüan ja keegi ei tule, siis ma suren. Meie pikaajaline haavatavus tõrjumise, väljajätmise, mahajätmise suhtes on vorminud meie närvisüsteemi teatud viisil, mis toidab neid sotsiaalseid draamasid, mida lähisuhetes kogeme. Ühenduse katkemine kellegagi, kellest me emotsionaalselt sõltume, teeb haiget ja see, kuidas me seda käsitleme, näitab, kui palju see side meie jaoks tähendab.

Siiski, kui miski on normaalne ja tavaline, ei tähenda see kohe, et ka optimaalne ja kasulik. Paar minu vastuvõtul saab teatud kergendust, kui ma nende olukorra ära seletan, kuid nad soovivad leida ka väljapääsu oma haigettegevast suhtedünaamikast.

Sellised mustrid käivituvad kõigi vahel, kes üksteisele midagi tähendavad, nii paarisuhetes, suhetes vanemate, õdede-vendade kui sugulastega. Samuti sõprade, töökaaslaste, kogukonnaliikmete ja nendega, kellega ühiseid harrastusi jagame. Pöördepunktiks on siin suhete jõudmine teatud läheduseni, mis paraku muudab meid nende inimeste suhtes ka sõltuvamaks, tundlikumaks, haavatavamaks. Tülid lõppevad siis, kui me enam üksteisele korda ei lähe. „Võib-olla peaksime lõpetama selle nähtuse nimetamise negatiivseks mustriks, kui selleni jõudmine tähendab väga positiivset asja – sa oled mulle tähtis ja mulle on oluline sinuga hästi läbi saada?“, pakkus kolleeg, „Seda võiks võtta kui komplimenti!“

Kui emotsionaalne nälg muutub normiks, kui solvav kriitika ja kangekaelne kaitseseisund saavad valdavaks, muutub meie vaatenurk. Lähimast sõbrast saab võõras või vaenlane. Kui nüüd kumbki ei võta riski, et katkestada seda tupikusse jõudnud suhtlust ega siruta mõnel muul moel kätt teineteise poole, pole lõpuks enam võimalik sidet parandada ja tekib eraldumine. „Heatahtliku, intiimse ja toetava suhtluse puudus on nagu viirus, mis haarab kogu keha. Konflikt on nagu põletik, mis tekib viiruse tagajärjel – see on püüd lahendada partneri emotsionaalse tundetuse probleemi“, ütleb Sue Johnson.

Soovides olla iseseisvad ja sõltumatud, püüame eitada loomulikku vajadust reguleerida oma emotsioone teiste abil. Jah, eneseregulatsioon on ka oluline ja vajalik, kuid füsioloogiliselt võtab see nii palju rohkem aega ja ressurssi, et see pole ainsa strateegiana jätkusuutlik. Neuroteadus kinnitab, et koos-reguleerimise ajal erituvad erinevad kemikaalid kui eneseregulatsioonil, mis muuhulgas toetavad ka südame tööd ja meie üldfüüsilist tervist, mõjudes lõdvestavalt ja tervendavalt.

„Meil, psühholoogidel, on siin vaja vastutust võtta, sest me ei näinud suurt pilti“, ütleb Sue Johnson. „Me nägime justkui ainult ühte väikest osa elevandist, nii nagu me nägime vajadusi, mis negatiivsel moel väljendatuna toovad meile suhetes ainult häda kaela. Mis on muidugi tõsi. Kuid täna, käsitledes suhteid, mida võiks sildistada üleseotuiks või kaassõltuvuslikeks, keskendume me põhjusele nende nähtuste taga. Ja see põhjus on alati üks – ärevus. Me aitame seda ärevust lahti mõtestada, liikudes selle sisse ja sellega kaasa, aitame seda väljendada ja reguleerida viisil, mis on ülesehitav, mitte destruktiivne enda ja teiste jaoks. Inimesed kasvavad läbi selle ja nende suhted kasvavad samuti“.

Ometi istub see arvamus meis vaatamata tuhandetele uuringutele, mis tõestavad vastupidist – mida turvalisem ja tugevam on meie ühendus teistega, seda tugevam on meie minatunne, seda iseseisvamad, enesekindlamad ja toimetulevamad me oleme. See tähendab, et me individualiseerume, eristume koos teistega, mitte teistest.

Selle asemel maskeerime oma sõnumi kriitilisse rünnakusse, hoolega jälgides, et mu tõelised tunded kuskilt välja ei paistaks: „Mul oli igavesti vilets päev ja sinust pole ka midagi kasu! Ma arvasin, et me teeme koos õhtusööki, aga ilmselgelt on sul teised plaanid! Ja üleüldse, millal sina viimati…“. Kõrgendatud tooni ja ärrituse taustal on varjatud lootus-ootus, et sa näed minu vajadust toetuse ja lohutuse järele, kuuled mu tegelikku küsimust „Kus sa oled? Ma ei leia sind ja see teeb mind ärevaks!“, kuid muidugi sa ei näe. See, mida sa näed, on see, et olen sulle ohtlik ja sa tahaks mind pigem vältida.

Meie kaks vastandlikku vajadust – olla kaitstud ja olla ühenduses, panevad meid saatma üksteisele vastuolulisi signaale, kuna keha automaatsed kaitsemehhanismid jäävad teele ette. Kui meie paarisuhtes pole piisavalt emotsionaalset turvalisust, siis me ei pöördu partneri poole, et väljendada talle selgesõnaliselt oma üksildust: „Ma olen märganud, et me oleme teineteisele kaugeks jäämas, see teeb mind murelikuks… Ja mul on raske seda sulle isegi öelda, sest sul paistab nii kiire olevat… Aga ma tõesti igatsen meie ühiseid õhtupoolikuid!“

Teadlased on leidnud, et meie aju registreerib emotsionaalset tõrjumist samamoodi nagu füüsilist valu. Arusaadav, et mõned valivad siis pigem isolatsiooni selle asemel, et otsida kontakti. Meil pole aimugi, kuidas suhetest õigesti rääkida. Kuna puudub toimiv mudel ühenduse saavutamiseks, siis püüame selle vajaduse üldse välja lülitada ja kohaneme üksi hakkama saama, sest mis meil üle jääb. Kuid ühenduse vajadust ei saa välja lülitada! Aga pole ime, et me soovime seda teha, sest see vajadus muudab meid nii haavatavaks. Kui ma ainult suudaks leida viisi lähedust mitte vajada, siis ma ei saaks haiget!

Kuidagi oleme jõudnud sinnamaani, et häbeneme oma igatsust läheduse ja ühenduse järele, pidades seda nõrkuseks ja ebaküpsuseks, mida tuleb iga hinna eest teineteise – eriti oma partneri – eest varjata. Kui meil on külm või nälg, ei ütle me endale, et pole sul viga midagi, lihtsalt ära taha süüa või külmeta edasi. Kui meil on aga läheduse puudus, siis kipume pidama end nõudlikuks ja klammerduvaks. Näeme oma loomulikku inimvajadust patoloogilisena, kuigi vajadus seotuse järele on samasugune vajadus kui õhu, toidu, puhkuse ja peavarju järele.

Nii me püstitame müüre sinna, kus oleks vaja rajada sildu. Ja selles pole midagi imelikku, kui me küsime oma vajaduste rahuldamist haamer käes.

Kui poleks põgenejat, poleks ka jälitajat

Paarisuhtes on tihtipeale koos kaks inimest, kes on kohastunud ärevusele reageerima täiesti vastandlikul viisil. Partneriteks „sattuvad“ keegi, kes enda maandamiseks vajab rääkimist ja kontakti ning keegi, kes rahunemiseks vajab pigem üksiolemist ja distantsi. Siinkohal pikemalt tagamaid selgitamata, on oluline siiski märkida, et kumbki pole õige või vale, parem või halvem, need on lihtsalt erinevad viisid pinge kuhjudes tekkiva ärevuse kontrollimiseks. See, et üks partneritest tülis pealtnäha rahulikuks jääb ning hääle tõstmise asemel toast lahkub, ei ole iseenesest märk tema suuremast ratsionaalsusest, küpsusest või tundetusest nagu hääleka partneri käitumine pole märk tema suuremast ebaküpsusest ega emotsionaalsusest. Mõlemad on emotsionaalsed, kuid tulevad sellega toime erinevaid strateegiaid kasutades.

Kuigi nii tavaline on süüdistada üksteist vastavas käitumises, mis erineb minu omast ja mida ma ei mõista, on kasulik teadvustada, et me ei vali oma kohastumisstrateegiat vabatahtlikult. Oleme selle omandanud kui kõige kasulikuma käitumisviisi nendes oludes, kus üles kasvasime – selleks, et täita oma erinevaid vajadusi kõige optimaalsemal viisil, selles kontekstis, nende inimestega. See, et kunagine kohastumus enam nüüd, täiskasvanuna ja paarisuhtes, oma eesmärki ei täida, on iseasi. Kuid see on juba järgmise artikli teema.

Paradoks on selles, kui poleks eemaldujat siis poleks ka jälitajat. Kui ühe partneri kriitika tekitab teises hirmu ning ta püüab valusaid märkusi tõrjuda eemale tõmbudes, siis tunneb omakorda teine, et teda ei panda tähele ja karjub veel kõvemini. Mida suletum on üks, seda kõvemini peab teine koputama, et endast märku anda. Kuid end müüre püstitades kaitsta püüdes, müürib eemalduja end lõpuks vangi.

Hirmutav üksindus