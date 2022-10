Alkeemia lugemisnurk | Armasta end, nagu su elu sõltuks sellest!

Rohkem polnud vaja öelda. Panin selle kirja vähem kui minutiga. Kuid see oli nii intensiivne kogemus, et mulle tundus, et ma raiun need sõnad paberisse ja lauda selle all. Varem ma olin endale vastik – teist inimest võisin ma vahest armastada, aga ennast? Kuid nüüdsest peale keskendun vaid sellele mõttele. Iseenda pärast.

Ma küll ei teadnud, kuidas ennast armastada. Teadsin vaid seda, et olen andnud vande – see oli midagi rohkemat kui soov või iha, mida oleks tore täita. Vanne. Ma pidin sellele pühenduma täielikult, isegi kui see mulle lõpu teeb. Kesktee puudus.

Seal hämaras magamistoas keset linna, millel polnud minu suurest otsusest aimugi, seadsin endale sihiks end armastada.

Hakkasin armastust enda vastu väljendama kõige lihtsamal moel, mis mulle pähe tuli. Mis kõige tähtsam, sel viisil sain seda teha hoolimata sellest, kui kehv mu enesetunne parajasti olla võis. Ma hakkasin endale ütlema: ma armastan end. Seda mõtet kordasin ma üha uuesti. Kõigepealt voodis lebades, kus ma tundide kaupa endale kordasin: ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end.

Muidugi liikusid mõtted vahepeal mujale, uutele radadele, aga iga kord, kui ma seda tähele panin, naasin fraasi kordamise juurde: ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end … ja nii üha edasi.

Esmalt voodis, siis duši all, siis internetis, siis kellegagi rääkides, või lihtsalt oma peas, lasin ma muudkui edasi: ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end, ma armastan end. Sellest sai mu olemise ankur, ainus tõeline asi.

Ma võtsin kasutusele ka muid elemente, millest lootsin, et need töötada võivad, ja kui mõni toimis, siis kasutasin seda edasi. Nendest, mis ei toiminud, oobusin. Üllatavalt kähku jõudsin ma lihtsa harjutuseni, mis viis enese armastamise täiesti uuele tasandile. Nüüd olin ma täielikult sihile pühendunud. Tagasitee puudus.