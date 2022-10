NÄDALA TAROSKOOP 17.-23.10 | Ees ootavad head võimalused ja avanevad uued uksed

Nädala kaart on täht. On aeg tulevikku vaatamiseks ja plaanide tegemiseks. Sind juhatavad taevased jõud ning kuna ka sinu eneseväljendusoskus on hetkel haripunktis, siis suudad oma nägemusi ja soove edukalt teistele edastada. See kõik tagab selle, et sinu plaanid kulgevad edukalt ja ootuspäraselt.

Nädala võtab kokku sauade kaks. Tunned, et oled võimekas ja asjad õnnestuvad sinu käe alla suurepäraselt. Praegu on hea aeg igasuguste projektide alustamiseks, plaanide tegemiseks ja läbirääkimiste pidamiseks. Kui oled eelnevalt häid ideid vaid peas mõlgutanud, siis nüüd pead küll härjal sarvist haarama ja oma mõtted teoks tegema.

Tervise osa on oodata probleemide taandumist. Võid märgat, et enesetunne on kergem, kui liigud rohkem ja pakud oma meelele vaimset stimulatsiooni, olgu selleks siis põnev vestlus sõbraga, teatriskäik kallimaga või mõne uue ja põneva asja õppimine. Hoia end tegevuses ja veeda aega inimeste seltsis, kes mõjuvad sulle hästi ja inspireerivalt.

Armastuse osas on praegu hea aeg selleks, et tegeleda minevikust pärit mustritest välja murdmisega, oma valukehade tervendamisega ning iseendast ja oma vajadustest teadlikumaks saamisega. Ole kohal kõiges, mida sa teed. Ainult sina ise suudad oma suhteid kontrollida ja juhtida. Tee teadlikke otsuseid järgides oma südame juhatust. Nii märkad, kuidas lihtsamad, ausamad ja puhtamad suhted teevad nii sinu hingele kui kehale head.

Nädala energiaid esindavad sauade kaheksa ja täht. Sinu elus on olemas kõik võimalused, et edasi liikuda, oma majanduslikku, vaimset ja füüsilist olukorda parandada. Märka positiivseid impulsse, mida elu sulle saadab. Kui suudad oma fookuse hoida edasiliikumisel ja kasvõi pisikestele edusammudele keskenduda, siis oled õigel teel. Usalda oma sisetunnet ja ära lase end tõmmata olukordadesse või suhetesse, mis on sinu jaoks emotsionaalselt või füüsiliselt valed.

Nädalat iseloomustab mõõkade kaheksa. Nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub justkui iseenesest harmoonilisemaks.

Nädala võtab kokku erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Nädala kaart on karikate kaheksa. On aeg muutusteks. Sa pead laskma lahti minevikust, mis sind kummitab ja kammitseb ning asuma teele suunas, mis laseb sul ennast paremini tundma õppida ja kogeda vabadust. Sa saad ainult siis õnnelikuks, kui tunned end harmoonias olevana, seda nii keha kui meele osas.

Nädalat iseloomustab saatuseratas. Nüüd saad mustvalgel näha, kuidas kõik siin elus on mööduv. Olgu selleks head asjad või mured, mis tundusid ületamatud - kõik saab ümber ja ellu tuleb jälle midagi uut. Mida vähem klammerdud ja asju üle dramatiseerid, seda kergem on sul näha kõike nii, nagu see tegelikult on. Omanda oskus, mis laseb sul vajadusel eluvooluga sujuvalt kaasa minna ja sa näed, kui palju kergemaks kõik muutub.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on mõõkade kuus. Kui sa oled tundnud, et soovid muutusi ja asjade paranemist, ükskõik mis eluvaldkonnas, siis nüüd võid kergendatult hingata. Suudad leida hingejõudu ning toimivaid lahendusi, mis lasevad sul oma probleemid seljatada ning liikuda helgema tuleviku suunas. Ainus, mida pead suutma teha, on elu usaldamine. Enne ei saa tulla sinu ellu positiivseid muutusi, kui sa pole oma aja ära elanud tunnetest ja kogemustest lahti lasknud.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade kuninganna. Tegeled praegu aktiivselt oma elus ümberkorralduste tegemisega. Suunad oma energia töösse ja kodu materiaalsema poole eest hoolitsemisse. Oled optimistlik ja keskendud positiivsele, mis sinu elus on. Kõik see muudab praeguse aja sinu jaoks rõõmsaks, tegusaks ja suurepäraseid tulemusi toovaks.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide kuningas. See, mille nimel oled vaeva näinud, hakkab lõpuks vilja kandma. Sa suudad parandada nii oma emotsionaalset kui majanduslikku olukorda. Tunned, et oled jõudnud iseendaga harmooniasse ja see peegeldub vastu ka välisilmast.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Ilusat uut nädalat!

Ilmunud on ka ALKEEMIA TAROSKOOP 2023, mille leiad suurematest raamatupoodidest ja kirjastuse Pilgrim veebipoest. TERVIS, KÜLLUS, ARMASTUS – MIDA TOOB AASTA 2023 NEIS ELUVALDKONDADES SINU TÄHEMÄRGILE?