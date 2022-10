Loomus ja Taimsed valikud kutsuvad astuma üheskoos kahvliga kliimamuutuste vastu!

Loomatööstus vastutab väga suure keskkonnale avaldatud kahju eest, mistõttu on projekti põhifookuses inimeste toit. Peame teadma, kust meie toit tuleb ning mis on selle mõju nii meile endile, teistele liikidele kui ka keskkonnale tervikuna. ÜRO ja Euroopa Komisjon on öelnud, et taimsema toitumise poole liikumine on oluline meede kliimamuutuste leevendamisel. Projekti läbiv teema on miks räägivad teadlased loomse toitumise kahjulikkusest keskkonnale. Samuti rõhutame, kuidas keskkonnateadlikke valikuid tehes toidu tervislikkust silmas pidada.