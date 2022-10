Tumeainet hõljub rohkesti ka Maa pinna lähedal

Nüüd väidab kaks teadlast, üks Ameerikast teine Inglismaalt, et taevakehade, sealhulgas maakera pinna lähistel võib tumeainet olla rohkemgi kui seni oletatud.

Tume aine on meie jaoks tume just seepärast, et ta ei ole tavalise ainega vastastiktoimes ning ei kiirga ega peegelda seetõttu ka valgusosakesi. Ka läheb tume aine tavalisest ainest läbi libedamalt kui nuga võist.