Praktiseeri mindfulness'i läbi naeratuse

HARJUTUS. Luba nädal aega endal sageli naeratada. Märka ilmet oma näol. Tunneta, kas su suunurgad on üleval või all? Hambad kokku surutud? Pinge ja kortsud kulmude vahel? Kui möödud peeglist või peegeldavatest aknaklaasidest, siis vaata, mis ilme sul on. Kui märkad, et see on neutraalne või negatiivne, siis naerata. See ei pea olema lai naeratus; võib ka olla väike naeratus, nagu Mona Lisal.

MEELDETULETUSED

Pane silte kirjaga „Naerata!“ või pilte naeratava suuga erinevatesse kohtadesse, nagu peeglid, arvuti, auto armatuurlaud, välisukse taha ja telefonile. Võid naeratada telefonivestlust pidades, valgusfoori taga oodates või iga kord, kui arvuti käsib oodata. Kui mediteerid, katseta pehmet „sisemist naeratust“ – sellist, nagu on Budhha näol.

AVASTUSED

Mõned inimesed tunnevad seda ülesannet sooritades vastumeelsust. Nende meelest on võlts või ebaloomulik kogu aeg naeratada. Kui nad aga mitu korda päevas peeglisse vaatavad, võivad nad imestusega avastada, et olles eeldanud, et nende näol on meeldiv ilme, vaatab neile vastu hoopis kulmu kortsutav või allapidi suunurkadega negatiivne nägu. Kui sellest aru saadakse, siis enamasti püütakse näoilmet positiivsemaks muuta.

Korra katsetasime kloostris naeratamispraktika äärmuslikumat varianti naerujoogat. Ükskõik, milline tuju võis olla, kogunesime kell üheksa hommikul ringi, helistasime kella ja naersime kaks minutit järjest. Naer, mis alguses tundus teeseldud, muutus loomulikuks, kui nägime üksteist naermas. Inimesed leidsid, et ületades vastumeelsuse „käsu peale“ naerda või naeratada, olid need harjutused tegelikult nauditavad ja tagasid hea tuju. Kord käskis üks õpetaja ühel tusasevõitu õpilasel harrastada terve nädala jooksul praktikat „irvita nagu nõrgamõistuslik“. Erinevate pikkade retriitidega harjunud mees tunnistas, et see oli kõige lõõgastavam ja nauditavam harjutus, mida ta üldse kunagi teinud oli.