OSHO: tee oma meeles muudatusi

Kui näed, et hakkad käituma vana harjumuse kohaselt, siis hinga otsemaid välja – justkui vabaneksid sellest välja hingates. Hinga välja sügavalt, tõmmates kõhu sisse, ja kui välja hingad, adu või visualiseeri, et kogu su vana harjumus on välja visatud.

Seejärel hinga sügavalt sisse värsket õhku – kaks-kolm korda.

Vaata, mis juhtub. Sa tunned end täiesti värskena; see vana harjumus ei võta su üle võimust.

Niisiis, alusta väljahingamisest, mitte sissehingamisest.

Kui tahad midagi endasse võtta, siis alusta sissehingamisest; kui tahad millestki loobuda, siis alusta väljahingamisest. Vaata, kuidas see mõjutab kohe su meelt. Sa näed otsekohe, et meel on kuhugi mujale liikunud; on tulnud uus tuul. Sa pole enam vanas rutiinis, sa ei korda enam vana harjumust.

See käib kõigi harjumuste kohta. Kui sa näiteks suitsetad ja sul tuleb tahtmine suitsetada ja sa ei taha seda teha, siis hinga otsekohe sügavalt välja ja heida endast see tahtmine minema. Hinga sisse värsket õhku ja sa näed kohe, et see vajadus on läinud. See võib olla väga tähtis vahend sisemiseks muutumiseks.

Katkend pärineb kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Osho raamatust „Teadvelolek tänapäeva maailmas“.