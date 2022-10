Oktoobrikuu energiad | On aeg kasvatada jõudu, julgust ja usaldust, et kasvada järgmisesse elufaasi

Nii mõnigi kord võib oktoobris saata Universum sulle teste, et näha, kas oled valmis järgmiseks tasemeks, lastes lahti sellest, mis sind enam ei teeni ning sundides sind minema sügavale oma südamesse. On aeg kasvatada jõudu, julgust ja usaldust, et kasvada oma järgmisesse elufaasi.

Merkuur oli retrograadis 2. oktoobrini. Nüüdsest on paremad võimalused läbirääkimisteks, lepingute sõlmimiseks ning kergem tuua sisse suhetes muudatusi suhetes, mis retrogaadi ajal võisid üles tulla.

Pluuto on olnud retrograadis alates 29. aprillist, kuid nüüd 8. oktoobril lõppes viimaks retrograadi tsükkel. Pluuto on tõe ja transormatsiooni planeet ehk võime nüüd näha selgemalt, kuidas retrograadi ajal lõpetatud asjad juhatavad meid uues suunas.

Täiskuu on 9. oktoobril kell 23:55. See on aeg ühenduda oma hinge sisemise tõega.

Oktoobris on täiskuu Jääras – see täiskuu tuleb julge, enesekindla ning jõulise energiaga, et alustada uut teed eesmärkide poole. Täiskuud on ka üleüldiselt emotsionaalselt laetud ajad, mis toovad kaasa võimsaid kulminatsioone ja ilmutusi, joondades meid sügavamale meie tõelise minaga. Jäta meelde, et kui tunned, et täiskuu energia viib sind tasakaalust välja võta ekstra aeg endale ning võta toeks kristallid.

Kuu valgustab meie elu igas valdkonnas, et näidata meile kohti, mida peame oma unistuste täitmiseks muutma ja mida omaks võtma. See on ideaalne aeg teha kokkuvõtte viimasest poolest aastast ning vabastada kõik, mis sind enam ei teeni.

Praeguse energia all tunnete end elavana ja inspireeritud võtma ka riske, ilma liigse muretsemisega. Täiskuu ajal, eriti Jäära tähemärgis, võivad emotsioonid olla laes. Pane seda enda juures tähele, sest need mõjutused võivad alustada soovimatuid vaidlusi. Soovitame olla lihtsalt avatud teabe vastuvõtmiseks nii teadlikust kui alateadlikust meelest.

Täiskuu Jääras toob meile pealehakkava ning enesekindla energia, kasuta seda energiat targalt oma unistuste ellu viimiseks!