Kuidas peale suhte purunemist südamevalust üle saada?

See on läbi. Ta võttis kaasa oma hambaharja, T-särgid ja raamatud. Te pole Facebookis enam sõbrad. Sa oled tema numbri oma telefonist ära kustutanud. Oled andnud oma sõpradele käsu kohelda teda kui Voldemorti, seda-kelle-nime-ei-tohi-öelda. Südamevalu puhul on kõige olulisem see, mis tähenduse me oma valule omistame. Me võime olla meeleheitel, sest oleme kaotanud hingesugulase. Ja seda me selles olukorras sageli tunneme. Sügava südamevalu ajal on tunne, nagu me oleks kaotanud ainsa inimese maailmas, kelle suhtes me üldse oleme nii sügavaid tundeid võimelised tundma. Me ei suuda ette kujutada, et võiksime eales kedagi teist armastada, kirjutavad Matthew Hussey ja Stephen Hussey oma raamatus „Leia õige suhe. Kuidas leida ja hoida mehe armastust“.