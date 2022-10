Alkeemia lugemisnurk| Mai-Agate Väljataga: need on eluiga lühendavad tunded

Vihkamine . Kui sina ei mõtle niimoodi, nagu mina mõtlen, siis sa oled vihkamist väärt. Sa pead niimoodi mõtlema, nagu mina mõtlen, sest minu tõde on kõige õigem. See on enam-vähem kõikide inimeste ämber, mille otsa nad pidevalt kõhuli kukuvad. Igaüks tuleb siia maailma eri teid pidi ja saab erinevaid kogemusi ning ei saagi olla niimoodi, et minu tõde on täpselt sarnane sinu tõega. Meil võivad olla ühesuunalised tõed, aga meil võivad olla ka erinevad, ja siin maa peal õpime sallima teisi inimesi erinevate tõdedega. Koroonaajal tuli eriti välja, kui palju on neid, kes arvavad, et tema tõde on ainuõige. Ja need, kelle ametipositsioon võimaldas, käitusid inimõiguste vastaselt. Näiteks tean inimesi, kes ei saanud preemiat, sest ei teinud vaktsiinisüsti. Millise õigusega sa ei maksa talle preemiat, kui ta ei teinud süsti sellele, kes seda ei vajanud? Aga me ei pea sellepärast oma pead valutama, sest kui sa käitud ebaeetiliselt, amoraalselt, ebaõiglaselt ja ülekohtuselt, siis see pöörab otsa ringi ja tuleb sinu enda peale. Ei ole enam nii, et järgmises elus, vaid juba selles elus. Nii et alati meil ei ole õigust öelda teisele, et sa pead seda tegema. Ma ei pea midagi tegema. Kui ma tunnen, et mulle meeldib see ja ma tahan teha, siis ma teen.

Eelarvamus . Meile õpetatakse, et igas kultuuriruumis on omad reeglid ja õpetused, kuidas inimene peab elama, mida tegema ja mis on sobilik. Näiteks öeldakse, et mees peab olema nii kaks kuni neli aastat naisest vanem. Ja kui ta seda ei ole, siis sellest abielust ei tule midagi välja. Meie külas oli aga abielupaar, kus mees oli naisest 20 aastat noorem. Ja elasid õnnelikult. Kõik teised ümberringi kaagutasid, kui lollid nad on ja mida nad teevad. Aga mis see teiste asi on, kui nemad tunnevad endid õnnelikult. Kõige toredam selle asja juures oli see, et mees suri enne kui naine ja naine elas veel mitu aastat üksikuna.

Haiglaslik kiindumus . Töösse, rahasse, suhtesse, mingi inimese külge, varanduse külge. See kõik on vaja ringi teha, sest kui sa kiindud, siis hoiad ennast lühikese lõa otsas, nagu öeldakse.

Eluiga lühendavad kõik meie sees olevad negatiivsed tunded. Mina olen selles elus inimeste emotsioonide ümbertegemise õpetaja, ma õpetan inimesi oma emotsioonide vibratsiooni muutma: et see ei oleks negatiivne, vaid emotsioonide sisu oleks positiivne. Et see annaks sulle elurõõmu, mitte kurbust, viha ega sallimatust. Et su füüsiline keha oleks terve.

Vägivald. Vägivald on seotud väga tugevalt sellega, et minu tõde on õigem kui sinu tõde. Eriti kasutatakse seda vägivalda sõdade ajal. Aga ka muudel juhtudel, kui inimene arvab, et teise tõde on vale.

Ohvriks olemine. Me tahame ennast ohverdada. Me oleme valmis teiste nimel ennast ohvriks tooma ja siis me ruttame teisi abistama, kangesti teiste eest midagi ära tegema. Emmed on need, kes teevad palju laste eest ära ja ei lase neil kogemust saada. Lastel tuleb lasta kogemusi saada, neil tuleb lasta mööda ämbreid kolistada. Nad peavad saama peksasaamise kogemused, halvasti minemise kogemused jne, sest siis nad mõistavad iseennast palju paremini. Kui vati sees hoida, tuleb temast ebaterve ühiskonna liige. Ohvriks olemine on ka see, kui ütlen kellelegi, et mine pealegi sina linna peale, ma teen selle asja ära, kuigi mina tahtsin ka linna peale minna. Sina ei pea iseennast ja oma aega ohverdama.

Häbi. See energia tapab rakkusid väga. Ma ei julge rääkida seda, teist või kolmandat, sellepärast et mul on häbi, et ma niimoodi tegin. Häbi tuleb kohe ringi teha – mina kogen praegu häbitunnet –, sest häbitunne paneb abaluu vahel olevad eluenergia punktid kinni. Sa ei saa enam eluenergiat. Nii et igaüks peab mõtlema selle peale, mida ta häbeneb.

Näiteks häbenetakse tõekspidamist, et kui sina üle aisa lööd, siis mul on jube häbi. Aga tänapäeval on see juba ette nähtud niimoodi, et me armukeste kaudu saaksime ümber teha armukadeduse tunnet. Kuidas ma saan oma armukadeduse tunnet muuta, kui mees või naine on mulle truu? See tunne ei saagi alateadvusest üles tulla.

Siia alla käib ka häbi tundmine mingi teo pärast, kui see on vastuolus elueetika või moraaliga. Inimene teab, mida ta tegi, ja ta teab, mida ühiskond hukka mõistab. Ta peab selle tunde ümber tegema – ma kogen praegu häbitunnet ..... pärast –, et mitte oma rakkusid hävitada.