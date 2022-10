Neandertallaste geenipärand võib kergitada sõltuvuskäitumiste riski

Mõnedes suguvõsades esineb ajuhäireid, sh neuroloogilisi või psühhiaatrilisi haigusi sagedamini kui teises. Nõnda on nende esinemist soodustavad tegurid osaliselt pärilikud ja uuringute käigus on teadlased tuvastanud ka juba hulga hulga nende haiguste geneetilisi riskitegureid. Samas on jäänud selgusetumaks, miks pole evolutsioon taoliste haiguste riski kergitavaid geenivariante välja praakinud.