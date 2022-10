Pühapäeval kõrgub taevas Jäära täiskuu, mille mõju on tunda juba täna

Töös ja tegevuses on uute alguste aeg . SInd ümbritsev võib panna sind ennast ja ka teisi inimesi käituma ootamatul viisil. Tööd ja tegemised võivad esialgu tunduda tüütud või ebahuvitavad, kuid hiljem tunned, et saad sellest kõiges vajaliku kogemuse tuleviku jaoks.

Praegu on võimalik saada palju uusi teadmisi, mis on vajalikud sinu kasvamiseks ja arenguks.

Igasugune käsitöö, mis on seotud lõngadega ja niitidega, näiteks kudumine, õmblemine või heegeldamine aitavad inimesel paremini keskenduda. See inimene, kes teeb täna käsitööd nagu sukeldub endasse ja võib avastada midagi tähtsat. Niitides ilmub saatuse märk. Täna on samuti hea enda käele kaitseks siduda punane niit või kududa, punuda endale käele edu amulett.