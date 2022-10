Vene küberpätt rebis loori reklaamimaailma õhulossidelt

Bulgaaria loovutas paari aasta eest USA ametivõimudele 41-aastase Venemaa kodaniku Aleksandr Žukovi. Ameeriklased süüdistasid algupäraselt Peterburgist pärit Venemaa alamat küberkuritegevuses. Süüdistuses kirjeldatakse kuritegelikku skeemi nimega „Methbot“.

Kurjategijate grupp eesotsas Žukoviga rentisid arvutiservereid ja jäljendasid nende abil veebilehtedel reklaame vaatavaid inimesi. Ettevõtetelt peteti võltsvaadete eest välja rohkem kui seitse miljonit dollarit. Sellega ei piirdutud. Lisaks süüdistati teda 1,7 miljoni pahavaraga nakatunud nutiseadmest koosneva võrgu loomises. Sedagi kasutati juba tuttaval eesmärgil, võltsides miljardeid reklaamivaatamisi. Reklaamide vaatamiste eest maksvatele ettevõtetele tekitatud kahju suuruseks hinnati 29 miljonit dollarit.

Kohus arutas süüdistust kogu eelmise aasta ja jõudis otsusele novembris. Paljudele üllatuseks ei rajanud Žukov kaitset kirjeldatud tegevuste eitamisele, oma süütusele ega kahetsusele. Otse vastupidi, ta võttis teod omaks väites, et tegi just seda, mida reklaamide vaatamisele rajatud veebimajandus soovis. Antud äri sisu seisneb võimalikult odaval ja allikast olenematul vaatamiskordadel andmekäibel. Tema osales samas äris, parandades käivet. See polnud kuritegevus, vaid partnerlus, märkis kaitse.

Millegi pärast määrati talle taolise ärilise osatäitmise eest ikkagi kümneaastane vangistus. Veebi täitvate reklaamide äris on võrdlemisi avalik saladus, et hinnatakse reklaamiga seotud liikluse mahtu. Eriti ei hoolita või ei taheta teada, kas seda edendasid inimesed või robotid. Robotitest ollakse teadlikud, aga kui see jutuks võtta, on lihtsam kõrvale vaadata.

Kõigile meeldib ilustatud tõde. See pole just tõde, aga paistab sellisena. Vahendajaid huvitab ilus tõde, milles suur käive toob juurde raha. Isegi reklaamiandja eelistab end petta näilise tõega, veendes end, et suur liiklusmaht kajastab tulevikus ostulainet. Taolises vaates oli Žukov tõesti pigem äris osalev partner kui kurjategija.