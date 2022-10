ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“|Peter Napoliello: „Eestimaa elab minu südames“

Peter on mees, kes elab oma tões ja oma sisetunde järgi. Eestisse tõid teda vaimsed rännakud tervendava energiaga väekohti ja looduslikke pühapaiku avastama. Siinsed vanad usundid ja müüdid inspireerisid Peter’it kirjutama kolmeosalise filmistsenaariumi „La Bella Strega„ ( loe: „Ilus Nõid“). „Eestlastel on väga palju, mille üle uhkust tunda ja tänulik olla,“ ütleb ta.

Peter’i Pilatese stuudio „Body by Peter,“ logo on „Changing Bodies and Re-arranging Minds“ (vabas tõlkes: muudame keha ja mõttemustreid). Tema kliendid on enamasti oma tervise eest hoolitsevad inimesed ja spordientusiastid, aga Peter’i käest on uue hingamise ja tervendust saanud ka paljud füüsiliste puuete ja krooniliste haigustega inimesed, sh rinnavähipatsiendid. Peter tunneb end kõige õnnelikumana inimesi aidates. Ta on tulihingeline innustaja ja rõõmustab siiralt teise edusammude üle, sest kõik inimesed väärivad tema hinnangul kvaliteetset elu.

Muusika on olnud Peter’i suurim armastus juba lapsepõlvest peale. Täna on mees, kui rohkete auhindadega pärjatud muusikaentsüklopeedia, kelle hinnalised teadmised ja kogemused on aidanud kaasa paljude rahvusvahelise muusikamaailma supersaride tähelennule.

Peter’i pikk ja imetlusväärne karjäär Ameerika muusikatööstuse kõrgemates sfäärides on teda iseennast paremini tundma õpetanud, aga pannud kogema ka aukartust elu ees. Ta teab, et inimese väärtust ei saa hinnata tema ametikoha ega omandi suuruse järgi. „Tähtis on olla iseenda ja teiste suhtes hooliv ning teha iga päev isetult häid tegusid, sest nii jõuame kiiremini üliteadvusse kui mediteerides. Alustada võiksime lihtsalt naeratusest, sest soe naeratus on lahkuse universaalne keel, mida kõik mõistavad.“

Saates vestleme armastusest ja usust, elufilosoofiast ja pereväärtustest, aga kuuleme ka suitsetava naabri needusest ja vaatame Eesti elu läbi Läänemaalase silmade läbi.

KUULA ALKEEMIA PODCASTI:

